Dans la suite de la 6e journée du championnat, au stade du Hameau, le leader palois a poursuivi son impressionnant parcours. L'ambitieux Bordeaux-Bègles, imprécis en fin de partie et trop indiscipliné en globalité, est tombé sous la pluie du Béarn (20-11). La Section est plus que jamais leader.

Après avoir accroché le scalp du Stade Toulousain, Sébastien Piqueronies avait mis en garde ses joueurs avant la réception de Bordeaux-Bègles. Le message a été entendu. Dans des conditions dantesques, la Section a conservé son invincibilité à domicile face à Bordeaux-Bègles (20-11). Les visiteurs ont manqué le coche dans cette partie malgré le retour de plusieurs internationaux. Pour sa première, Damian Penaud a été discret.

Grâce à ces quatre points de plus, Pau reste leader à égalité avec le Stade Français Paris (22 unités), vainqueur à Lyon. Pour Bordeaux-Bègles (13 points), le top six est déjà à cinq points.

Bordeaux-Bègles, roi de l'indiscipline

En confiance, la bande à Hewat a bien entamé cette rencontre. Au terme d'une mêlée, Jalibert a anticipé sa montée en défense. À près de 50 mètres, Simmonds a montré son talent de buteur (0-3, 9e).

Sur le renvoi, Tambwe a gagné la lutte en l'air dans les 22 mètres. Les avants ont pris le relais dans l'axe. Au terme d'une inversion de sens de Lucu, Tapuai a profité d'une passe sur le pas de Samu pour marquer en coin (3-5, 11e).

Sous une averse intense, Tapuai a été le seul rayon de soleil du côté de l'UBB et chaque goutte a été une source d'indiscipline. En dedans, les visiteurs ont été pris par Ludovic Cayre (7 pénalités concédées en première période, 10 en tout), et Lamothe a fait un tour sur le banc des remplaçants (24e).

Devant grâce à la botte de Simmonds (6-5, 15e), Pau a insisté sur son ADN, en déplaçant le ballon au large. Au terme d'un changement de côté entrepris par Simmonds, et de deux passes dans le dos, Maddocks a trouvé un intervalle. Ezeala a flirté avec la zone de touche, mais il a fait vivre l'action jusqu'à Hewat. Arrêté à cinq mètres de l'en-but, le troisième ligne a libéré son ballon. Arrivé à pleine vitesse, Delhommel a fini sa course dans l'en-but (13-5, 26e).

Gigena a libéré la Section Paloise

Dans le deuxième acte, les partenaires de Bielle-Biarrey ont été beaucoup plus entreprenants. Par deux fois, dont une pénalité longue distance, Lucu, qui a pris le relais de Jalibert au but, a permis à son équipe de faire un beau rapproché (42e et 49e, 13-11).

Dans le doute, les Palois ont remis la marche en avant grâce à un paquet d'avants conquérant et à une bonne domination en touche (4 munitions récupérées sur lancer adverse). Après une longue épreuve de force, Gigena a fait trembler le Hameau (20-11, 55e).

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, même si Bordeaux-Bègles a passé les vingt dernières minutes dans les 22 mètres des locaux. Mais, tour à tour, Tatafu, Tapuai et Tambwe ont réalisé des erreurs individuelles. Ce voyage à vide fait tache pour les hommes de Bru.

Car, la semaine prochaine, l'UBB se rendra à Marcel-Deflandre pour défier le Stade Rochelais, une formation elle aussi en manque de points. Samedi prochain, Pau, qui n'a concédé qu'un seul revers depuis le début de la saison, est attendu à Bayonne.