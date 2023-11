Benoît Paillaugue dit adieu, ou plutôt au-revoir au GGL Stadium ce samedi à l'occasion de la réception de Clermont. Le demi de mêlée, qui sera capitaine, disputera en effet son dernier match dans son stade.

A voir le rythme dans lequel il arrive encore à jouer et à faire jouer son équipe, on se dit que c'est un départ à la retraite anticipé... Mais non, Benoît Paillaugue va bien disputer ce samedi son dernier match en tant que joueur au GGL Stadium, devant ses supporters. Le demi de mêlée emblématique du MHR, qui terminera donc à 277 (peut-être 278 matchs), ferme un chapitre long de 13 saisons et un peu plus de 1354 points marqués.

"Je veux que ce soit une belle dernière"

Arrivé en 2009, il aura vu son club de coeur se développer sur les plans sportif et structurel. Et il aura participé activement à sa montée en gamme en compétition. Deux titres en Challenge Cup (2016, 2021) et surtout, le premier bouclier de Brennus du club en 2022.

C'est pourquoi sa pige à Toulon vient presque gâcher le tableau d'une histoire d'amour réciproque. En effet, après avoir inscrit huit points en finale de Top 14, il rejoint le Rugby club toulonnais. Mais le joueur formé à La Rochelle, où il a tissé un lien fort avec Jean-Baptiste Elissalde, aujourd'hui entraîneur du MHR, y coupe court. Retour au bercail après les trois premières journées de cette saison 2023-2024.

"Il me reste une dernière à domicile et je veux que ce soit une belle dernière, a déclaré en conférence de presse celui qui se décrit comme "un fou amoureux de ce sport". Comment je trouve ma carrière ? Elle est belle. Si ça avait été platonique, je n'aurais peut-être pas atteint ce que j'ai pu atteindre. Il y a eu des embûches, des galères, mais aussi des moments inoubliables, des rencontres. Je sais que ça va me manquer mais je vais essayer de trouver des émotions autre part et transmettre aux plus jeunes."

Benoît Paillaugue avait fêté le bouclier de Brennus avec son club de coeur. Icon Sport

Un hommage lui sera rendu au GGL Stadium après le match contre Clermont. Ce qu'il attend, c'est un poste d'entraîneur de l'attaque des espoirs. Et un rôle, presque naturel, de liaison entre les jeunes pousses et l'effectif professionnel.