Si le numéro 8 du Stade français admettait volontiers que son équipe avait été "chanceuse", notamment en première période, il ne voyait néanmoins pas seulement un hasard dans ces coups du sort favorables, qui maintiennent Paris au sommet du classement...

À chaud, comment analysez-vous votre succès sur la pelouse de Lyon ?

J’ai l’impression que sur ce match, ce qui a fait la différence, c’est l’apport de notre banc qui a apporté beaucoup d’énergie. Même si Lyon est bien revenu dans la partie, nous avons réussi à les contenir, notamment en conquête. Ce succès, c’est juste la conséquence du bon travail que l’on fournit chaque semaine, on essaie d’aborder chaque rencontre comme ça. Certes, on a été chanceux sur certains coups mais ça aussi, on veut le voir comme la conséquence de notre travail.

Que vous-êtes vous dits à la pause, alors que vous tournez en tête avec 3 essais marqués contre 0, malgré une énorme indiscipline et une domination globale lyonnaise ?

C’est vrai que c’était un peu bizarre de se retrouver dans cette position, nous avions été très réalistes en nous nourrissant de pas grand-chose. Ce qui était important, c’était surtout de ne pas s’endormir. Il s’agissait du dernier match de Toby Arnold et on se doutait que les Lyonnais allaient ressortir très fort des vestiaires. Mais, j’y reviens, l’entrée de nos remplaçants a été décisive pour faire tourner la rencontre en notre faveur à ce moment-là. Tous les entrants ont bien terminé le boulot.

Quel coup du Stade français ! Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Lyon. Les Lyonnais ont réussi à gratter un bonus défensif dans les dernières minutes mais enchaînent une deuxième défaite consécutive.



Le compte rendu > https://t.co/qHRyk64X7S pic.twitter.com/rRGTROSLck — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 11, 2023

Le derby approche la semaine prochaine… L’abordez-vous en position de force, après ce succès qui vous maintient en tête du Top 14 ?

Oui, ce sera le derby et bien entendu, j’espère comme tous mes coéquipiers que nous serons la meilleure équipe à Paris. On va bien profiter de notre succès, récupérer et retourner au travail. On doit faire le maximum la semaine prochaine et ça passera par la meilleure préparation possible. c’est vraiment notre mentalité cette saison : les résultats doivent être la conséquence de notre travail.