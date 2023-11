Malgré la victoire contre Béziers (29-24), le SUA a perdu un cadre de son effectif en la personne de Kolinio Ramoka. Le Fidjien devra passer des examens complémentaires, mais ça ne sent pas bon.

Une minute trente de jeu à Armandie. Agen se fait contrer et se retrouve à quelques mètres de sa ligne. Thomas Vincent se précipite sur le ballon, Kolinio Ramoka vient l’aider. Son genou se bloque et part complètement. Le Fidjien reste au sol pendant que Béziers récupère la possession et s’en va marquer un essai par Nicolas Plazy.

Le centre se tord de douleur alors que l’arbitre, Ludovic Carrillo, demande la civière. Finalement, Ramoka se relève et sort en boitant. De la glace est immédiatement posée sur son genou, mais l’ancien cognacais grimace et a les larmes aux yeux. Et malgré la victoire ce vendredi soir, c’est tout le stade Armandie qui faisait la moue. En conférence de presse, Barry Maddocks, aidé par Evan Olmstead, ont livré la première tendance : "Il s’agit probablement des ligaments croisés". Bref, la tuile. Si des examens complémentaires doivent confirmer la tendance dans les jours à venir, Bernard Goutta et son staff enregistrent une sacrée perte. Si la gravité est avérée, ils rechercheront probablement un joker médical pour pallier à l’absence du joueur le plus utilisé cette saison.

Tilsley aussi blessé

En plus de la blessure de "Moka" et de l’essai, le SUA a également perdu sur blessure George Tilsley sur la même action. Selon les premières informations, l’ancien perpignanais se serait blessé aux ischio-jambiers. Son retour sur le pré d’Armandie aura donc été de courte durée malgré les qualités évidentes démontrées lors de ses deux premières prises de balle.

C’est donc avec deux tuiles que Bernard Goutta va devoir composer son équipe. Déjà contre Vannes, mais probablement jusqu’à la trêve de décembre. Sachant qu’Iban Etcheverry, Timilaï Rokoduru, Harry Sloan et Henry Purdy sont aussi à l’infirmerie à ces postes, les possibilités sont réduites.