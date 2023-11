À 23 ans, Hubert Texier a pris de l’ampleur dans le groupe angoumoisin malgré des blessures qui l’ont éloignées des terrains. De retour face à Nevers, il a montré pourquoi les espoirs placés en lui étaient justifiés. Conscient de ses points faibles, il veut répondre présent face à l'un des cadors du championnat.

On a senti beaucoup de joie dans votre groupe après la victoire face à Nevers. Est-ce que vous avez passer une semaine de travail plus libérés ?

On était sur une mauvaise spirale donc cette victoire nous a fait du bien à la tête. Maintenant dire qu’on travaille plus libérés cette semaine, c’est compliqué. On n’a gagné que deux matchs donc on doit continuer à bosser beaucoup, on n'a encore rien fait. On a toujours la pression des résultats, on a laissé des points en route notamment à domicile. Ça serait super qu’on fasse quelque chose ce vendredi et il faut qu’on batte Grenoble à Chanzy.

En sachant que ce n’est pas votre championnat, vous voyez le match face à Brive comme un "bonus" ?

Non c’est une vraie opportunité je pense. J’ai l’habitude de prendre les matchs à l’extérieur de la même manière que ceux à domicile. Le club nous met dans les meilleures conditions possibles lors de nos déplacements donc c’est un match à prendre comme un autre. Brive c’est une grosse équipe certes, c’est même une équipe de Top 14 mais on va devoir s’envoyer, mettre du caractère c’est sûr et y aller avec l'ambition de le gagner.

On sait que Brive est une équipe qui est assez impressionnante en touche et sur les contres notamment, c’est quelque chose que vous avez travaillé et que vous craignez ?

On joue Brive après Nevers, qui sont deux équipes assez similaires dans ce secteur de jeu. On va essayer d’avoir nos ballons en touche et puis on veut faire notre maximum pour les priver des leurs. On sait que sans munitions, c’est toujours compliqué même si ils ne sont pas censés jouer dans notre cour. On sait que ce sont des joueurs de niveau Top 14, on ne craint pas mais on est conscient du niveau individuel de cette équipe.

À titre personnel, vous étiez de retour de blessure face à Nevers et avez été l’un des acteurs majeurs de ce succès. Vous n'avez jusqu'ici disputé que deux match, il vous tarde d'enchaîner pour confirmer ?

Il n’y a que la constance, la régularité qui permet de qualifier un joueur de haut niveau. Pour l’instant, je n’ai fait que deux matchs (à Biarritz et contre Nevers, n.d.l.r) donc il faut confirmer oui. Pas seulement le prochain match, mais tout au long de la saison. Je n’ai pas été bon en défense, donc je vais m’attarder et m’attendre moi-même sur cela spécifiquement. Je veux aussi mieux gérer mon énergie. Quand j’ai trop d’énergie, je m’éparpille et parfois je commettais des fautes. Je dois me canaliser pour mieux l’utiliser.

À seulement 23 ans, on sent qu’Alexandre Ruiz compte sur vous. Est-ce que vous sentez que vous êtes au coeur du projet et y adherez-vous ?

Je suis à 100% dans le projet d’Alex oui. Une équipe c’est d’abord la défense comme il le répète, on a pu le voir à la Coupe du monde encore, donc ca passe d’abord par là. Ensuite, le jeu de dépossession est aussi important mais on veut avoir cette capacité à contre-attaquer. Récuperer fort et vite et attaquer sur une défense désordonnée : j’adhère complètement à la philosophie de jeu mise en place.