Arrivé dans le Béarn en 2014, Mathias Colombet a décidé de saisir une nouvelle opportunité. En manque de temps de jeu avec la Section paloise, l'arrière de 26 ans a débarqué en prêt du côté de Provence Rugby jusqu'à la fin de la saison. Ici, il évoque son choix et ses premières semaines sous de nouvelles couleurs.

Voilà deux semaines que vous êtes arrivé à Aix-en-Provence, comment s'est passée votre intégration ?

Elle s'est super bien passée. Dès le premier soir j'étais invité chez Enzo Selponi pour une raclette ! Tout le monde m'a très bien accueilli. L'intégration s'est vraiment faite naturellement. Je me sens déjà intégré alors que ça ne fait que deux semaines que je suis arrivé. J’ai fait mon premier entraînement jeudi dernier pour pouvoir postuler face à Valence-Romans et ça s'est bien passé. Julien Dupuy m'a expliqué le projet. Finalement c'est un peu la même philosophie de jeu qu'à Pau avec un ADN similaire et la volonté d'avoir une équipe joueuse donc je me suis vite adapté.

Face à Valence-Romans, vous avez vécu votre première titularisation sous le maillot de Provence Rugby avec en prime la victoire et un essai...

Oui. Honnêtement j'étais super content de pouvoir rejouer. À Pau, je n'avais pas joué depuis le début de la saison même si j'ai fait le SuperSevens mais ça n'a rien à voir. Pour ce premier match, l'équipe m'a mis en confiance et tout s'est bien passé.

????????? ??????? \ud83d\udcaa



Mathias Colombet, prêté par la section Paloise, arrive en renfort jusqu'à la fin de la saison !



Plus d'infos \ud83d\udc49 https://t.co/269BDFaObH pic.twitter.com/nwzckJ3YIF — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) October 26, 2023

Vous débarquez de Pau notamment pour pallier la blessure de Thomas Salles qui est l'un des hommes forts de cette équipe. Est-ce une pression supplémentaire ?

Non j'essaie de ne pas y penser. Finalement j'ai plus de pression dans le sens où je viens du Top 14 donc forcément on attend beaucoup de moi. Je sais qu'il ne faut pas que je passe à côté. Cela faisait vraiment un moment que je n'avais pas joué donc j'avais un peu de pression parce que je voulais être bon dans les secteurs où l'on m'attendait, sous les ballons hauts, dans le jeu au pied et dans le fait d'amener de la confiance à l'équipe. Au final une fois que l'on entre sur le terrain on oublie tout !

Vous avez participé au SuperSevens avec la Section paloise, ça vous rappelle de bons souvenirs vous qui êtes passé par l'équipe de France à 7 ?

Oui, il y a un super groupe à Pau. Nous avons gagné deux étapes sur trois même si malheureusement on perd une nouvelle fois en finale. C'est surtout une aventure humaine. J'ai appris à découvrir les plus jeunes du club. Théo Attissogbé, Clément Mondinat, Grégoire Arfeuil, Axel Desperes, tous ceux qui commencent à jouer avec les pros et de vivre des moments comme ça avec eux c'est agréable.

Pourquoi avez-vous fait le choix de rejoindre Provence Rugby ?

Nous avons eu une discussion avec Sébastien Piqueronies. Il comptait sur moi en second couteau ou pour la Challenge Cup. De mon côté, j'avais envie et besoin de jouer. Il a su l'entendre et m'a permis de saisir une autre opportunité. Finalement quand je suis revenu à Pau, ça s'est presque trop bien passé parce qu'après mon année à sept, j'ai fait une saison presque complète. Je jouais souvent et j'ai peut être était mal habitué. Maintenant je ne peux rien dire Jack Maddocks est vraiment fort mais après plusieurs week-ends sans jouer ça devenait compliqué.

Vous arrivez donc en Pro D2 dans un club qui a beaucoup d'ambitions...

Oui. Quand j'ai vu que cela devenait compliqué à Pau j'ai commencé à chercher. Au final je suis vraiment content d'être tombé sur Aix-en-Provence parce que c'est un club qui a de l'ambition et au niveau des infrastructures c'est top. Il y a une belle équipe qui veut jouer au rugby. Provence ne montera peut-être pas en Top 14 cette année mais c'est prévu dans un futur proche. Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité.

Cela va être votre première saison dans ce championnat, face à Valence-Romans avez-vous déjà senti une différence avec le Top 14 ?

Je suis obligé de dire oui parce qu'avec les conditions climatiques du week-end dernier c'était compliqué (rires). Il pleuvait, le terrain était presque impraticable donc beaucoup de jeu au pied, d’occupation et de stratégie et pas beaucoup de phases de jeu. Pour le moment je ne peux pas vraiment parler des différences. Mais je verrai ce week-end sur le synthétique et sous le soleil provençal (sourire). J'espère que l'on pourra jouer un peu plus, normalement il fait beau vendredi !