Dix jours après le baisser de rideau de la Coupe du monde, France 2023 a publié un communiqué sur les villages rugby installés dans dix villes. Et le bilan des fréquentations est positif.

France 2023 a communiqué ce mardi un bilan de fréquentations des villages rugby installés pendant la Coupe du monde qui vient de se terminer. "Un record de fréquentation a été largement atteint", avec 1 598 203 visiteurs, soit 40,5% de plus que pour l'édition japonaise (et près de 60% de plus que l'édition anglaise). Un succès justifié par l'engouement suscité par le XV de France et une "météo particulièrement ensoleillée pour la saison".

Le pic de visiteurs sur une journée a été atteint pour le quart de finale opposant les Bleus à l'Afrique du Sud, le 15 octobre : 166 025 se sont réunis pour assister à ce choc. A Paris, 1 000 000 d'entrées au total ont été enregistrées sur le village rugby situé place de la Concorde, qui mesurait 45 000m².

Des fans sud-africaines posent avant le match des Boks contre l'Angleterre Icon Sport

Les visiteurs étaient de profil différents : plus de la moitié n'avait pas de billet pour assister à un match (56%), 23% en avaient un pour le jour même, 21% pour un autre jour. Et globalement, le retour est favorable, avec 73% de visiteurs satisfaits de leur expérience au village rugby.

Pour rappel, les dix villes hôte, soit celles qui recevaient les matchs, proposaient un village rugby : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse. Le coût moyen d'un village rugby est estimé à 2,78 millions d'euros. Mais les recettes n'ont pas été publiées par France 2023.