Jérôme Garcès intègre le staff de la Section paloise en qualité de consultant arbitrage. L'ancien arbitre international interviendra une fois par semaine auprès des Béarnais mais restera dans le staff du XV de France.

Jérôme Garcès intègre le staff de la Section paloise. Le club béarnais a annoncé l'information ce mercredi via un communiqué de presse. L'ancien arbitre international sera consultant arbitrage et interviendra une fois par semaine lorsqu'il ne sera pas sollicité par le XV de France. Présent dans le staff de Fabien Galthié depuis le début de son mandat, Jérôme Garcès a notamment arbitré la finale de la Coupe du monde 2019.

Sébastien Piqueronies s'est félicité de l'arrivée de l'ancien arbitre international dans ses rangs. "Bénéficier de l’expertise de Jérôme dans le domaine de l’arbitrage et de la discipline est une plus-value incontestable pour notre équipe. Ses missions s’articuleront autour de trois publics ciblés : l’ensemble des joueurs, nos leaders de jeu et notre staff technique. C’est un immense privilège d’intégrer une référence internationale de l’arbitrage dans notre projet, qui plus est un Béarnais !"