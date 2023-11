À la retraite depuis 2020, Nigel Owens reste un observateur avisé du rugby international. Connu pour son franc-parler, le Gallois a écrit ses impressions sur l'arbitrage de la dernière Coupe du monde dans une chronique parue dans le Wales Online.

C'est peu dire que l'arbitrage a fait parler durant la Coupe du monde en France. Quelques jours après le sacre de l'Afrique du Sud, l'ancien arbitre international Nigel Owens, qui a notamment dirigé la finale du Mondial 2015 entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a fait part de ses impressions dans une chronique parue dans le Wales Online.

Le Gallois, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a très justement dénoncé les messages d'insultes et les menaces qui ont visé Wayne Barnes, l'Anglais au sifflet pour la finale entre Springboks et Néo-Zélandais. "Que vous pensiez que Wayne Barnes a fait un bon ou un mauvais match n'a aucune importance, rien ne justifie la quantité d'insultes qui lui ont été adressées ces derniers jours, en particulier les menaces de mort. C'est inacceptable. C'est un arbitre de haut niveau et une personne qui a donné le meilleur pendant près de 30 ans à ce sport."

"Trois grands problèmes doivent être examinés"

Dans sa chronique, Nigel Owens ne prend pas seulement la défense de son ancien collègue, il reconnaît aussi certaines incohérences au sujet de l'arbitrage, en particulier lors de cette Coupe du monde en France. Selon lui, "le rugby est à la croisée des chemins" et "trois grands problèmes doivent être examinés" par World Rugby pour faire progresser le rugby. En premier lieu, le Gallois évoque les décisions arbitrales suite à un contact à la tête. Dans ce Mondial, on se souvient notamment du déblayage de Guido Petti dont l'épaule avait frappé la tête du centre gallois Nick Tompkins en quart de finale, un geste non sanctionné par l'arbitre M. Dickson. Ou encore du carton rouge contre le capitaine néo-zélandais Sam Cane, qui a fait couler beaucoup d'encre au pays du long nuage blanc. "Les lois et les sanctions actuelles ne changent pas le comportement des joueurs", affirme Owens, ajoutant : "nous constatons toujours des incohérences dans les décisions."

Owens s'oppose à la règle dite du renvoi d'en-but...

Depuis le 1er août 2021, World Rugby a instauré cette nouvelle règle, permettant à la défense de renvoyer le jeu par un drop suite à un en-avant d'un attaquant dans l'en-but, si le ballon est bloqué, ou si le défenseur aplatit dans son en-but après un coup de pied de l'équipe adverse. "Cette règle récompense souvent le jeu défensif, déplore Nigel Owens, ce qui n'est pas l'objectif du jeu. L'option offensive devrait toujours être récompensée, et c'est pour cette raison que j'envisagerais de me débarrasser de la règle du renvoi d'en-but dès maintenant. Cela n'a pas fonctionné, et ne fonctionnera jamais."

Et du bunker

Surtout, l'ancien arbitre international ne veut plus de la nouvelle règle du bunker, qui a été en vigueur durant tout le Mondial après avoir été testée durant la Coupe du monde des moins de 20 ans. L'argument du Gallois met en avant le fait que les arbitres centraux, considérés comme les meilleurs, sont déchargés d'une responsabilité importante. "Que vous soyez d'accord ou non avec le carton rouge de Cane, la personne qui devrait prendre ces décisions clés devrait être l'homme du milieu. Il ne devrait pas être envoyé dans un bunker. Ce ne sont pas des arbitres internationaux, mais ils prennent des décisions d'arbitrage international."

On a l'impression que c'est le TMO qui arbitre les matches en ce moment

"L'autre problème, c'est la technologie et le bunker. On a l'impression que c'est le TMO qui arbitre les matchs en ce moment et ce n'est pas normal. Entre les officiels sur le terrain, le TMO et le bunker, il y a six personnes qui ont un point de vue ou une opinion sur une décision. Trop de cuisiniers dans la cuisine, cela n'a jamais été aussi vrai." Nigel Owens reproche ce rugby où l'arbitrage vidéo est beaucoup trop utilisé. "Commencez par réduire la puissance du TMO", conclut-il. À World Rugby désormais d'étudier les idées de l'ancien illustre arbitre gallois...