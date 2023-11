Leader du Top 14 avant cette cinquième journée, Pau possède la meilleure attaque du championnat de France. Face à Toulouse, la philosophie restera la même, ce qui devrait donner un match plaisant.

Quelle est donc la recette pour marquer en moyenne trente points par match et pour être en tête du Top 14 après quatre journées ? Demandons à la Section paloise. Très joueuse, l'équipe de Sébastien Piqueronies a régalé ses supporters en glanant trois victoires en quatre matchs et en inscrivant 121 points, ce qui fait d'elle la plus prolifique du championnat. Réputée inconstante, la Section a surtout été reconnue cette saison pour son culot et son sens du jeu de mouvement. Avec dans leurs rangs des joueurs avides d'espaces, les Béarnais ont trouvé le parfait rouage pour allier créativité et efficacité. "Avoir un jeu rapide et intelligent fait partie de nos ambitions", assume Piqueronies.

"Dans notre attaque, le jeu au pied a autant d'importance que le jeu à la main"

Le technicien palois tient tout de même à apporter de la nuance : "Il faut que cela soit parfois associé à de la rudesse. Parce que faire du jeu, qu'est-ce que ça veut dire ? Porter le ballon à la main ? Le rugby est un sport de territoire où il faut avancer pour marquer. Il faut soutenir pour avancer mais surtout attaquer les espaces, ce qui est notre philosophie. Il y a plusieurs manières d'attaquer les espaces. Nous, nous le faisons prioritairement à la main, sur les espaces proches ou larges mais aussi souvent au pied dans le dos de la défense ou un peu plus loin. Dans notre attaque, le jeu au pied a autant d'importance que le jeu à la main. En deuxième mi-temps à Perpignan, paradoxalement nous avons beaucoup plus joué au pied et marqué à la main. Il ne faut pas dissocier les deux."

À la manière d'un certain Christophe Urios à une certaine époque, Piqueronies nie donc qu'une forme de jeu prévaut sur une autre lorsqu'il s'agit de gagner. Pourtant, Pau séduit par son audace, symbolisée par différentes prises d'initiatives et une grande vitesse d'exécution sur les ballons de récupération. "Le rugby est un sport de décision. Il faut donc des joueurs d'initiatives et parfois culottés", poursuit Piqueronies. Cette audace, elle est en partie due à Geoffrey Lanne-Petit. L'entraîneur de l'attaque cible parfaitement les caractéristiques de ses joueurs et sait les mettre au service du collectif. "Je dois donner le crédit à Geoffrey Lanne-Petit, souligne Jack Maddocks, le meilleur marqueur du Top 14. Il a pris le contrôle de notre attaque et il est vraiment clair avec nous sur la façon dont on doit jouer."

Lanne-Petit le culotté

Et Piqueronies de compléter les propos de son arrière : "Geoffrey m'apporte de l'expertise et beaucoup de travail sur le jeu d'attaque. Du culot dans les lancements, sur les lignes de courses et sur les choix tactiques de la ligne de trois-quarts. Il y a aussi un travail collectif amorcé par Geoffrey, qui fait que nous beaucoup de nos joueurs sont polyvalents derrière. Surtout, ce qu'il m'apporte, c'est un bon lien avec mes trois autres collègues. Parce que le jeu d'attaque n'est rien sans une bonne conquête et une bonne défense." Il faut dire aussi que Lanne-Petit a de la matière pour travailler avec des joueurs de trempe internationale comme Emilien Gailleton ou Joe Simmonds.

Face à Toulouse, l'ouvreur anglais aura une importance particulière, puisqu'il devra aussi assurer face aux perches dans un match qui peut se jouer de quelques points. D'ailleurs, les Palois s'attendent à une rencontre très ouverte face à des Toulousains aussi avides de relances. La différence pourrait alors se faire sur le jeu au sol et les rucks. Piqueronies l'annonce : "Il est évident que face à Toulouse, il va falloir que nous soyons au niveau de l'opposition. Cela a été l'énorme challenge de la semaine. Malgré les conditions qui s'annoncent pluvieuses, je m'attends à un match très couru et très rythmé." Rendez-vous ce dimanche soir.