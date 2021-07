20 ans après, Justin Harrison et Austin Healy n'ont pas enterré la hâche de guerre

Sur son compte Twitter, Justin Harrison écrit ce mercredi: "20 ans déjà, depuis que nous avons réussi à mettre la main sur la coupe Tom Richards (qui récompense le vainqueur des Tournées des Lions en Australie, N.D.L.R.). Quel honneur de porter ce maillot d'or, avec des coéquipiers spéciaux et pour mon pays. C'était unique, un moment qui nous lie à jamais." Un moment de commémoration auquel répondait Healey, un brin chambreur: "De rien, c'est grâce à ma chronique. Apparemment, elle a fait la différence."

À l'époque, Austin Healey avait qualifié son homologue australien en ces termes, dans les jours précédant le troisième et dernier test-match décisif, dans une chronique qu'il tenait alors dans le quotidien anglais The Guardian : "Justin Harrison? Un mauvais. Une planche, une cheminée, un singe. Vous pouvez faire tourner, chers amis Australiens. Ça devrait être suffisant pour me faire entrer dans les colonnes du Sydney Morning, du Sun Telegraph ou du "Herald de merde": Justin Harrison est dans l'équipe pour nous affronter. Moi face à la planche. Pensez-vous que l'un de nous aura le dernier mot? Je vais vous le montrer."

Harrison insulté... et décisif

En 2021, le feu brûle toujours. Harrison, toujours sur Twitter, conclue le débat en ces termes: "Une chronique fantôme pour des performances fantômes. Félicitations champion, tu as fait le doublé."

Pour rappel, la tournée 2001 des Lions en Australie avait été particulièrement engagée, pour ne pas dire musclée. Elle avait débouché sur la victoire des Wallabies champions du monde, deux tests à un. Alors entraînés par le Néo-Zélandais Graham Henry, les Lions avaient gagné le premier match à Brisbane (29-13) avant de s'incliner à Melbourne (35-14) puis à Sydney (29-23). Un dernier test-match décisif et indécis jusqu'à la dernière seconde, lors duquel les Lions avaient finalement dû concéder la défaite après un ultime ballon volé en touche... par Justin Harrison.