En ouverture de la 5e journée du championnat, sous la pluie de Charles-Mathon, Oyonnax s'est imposé face à La Rochelle (19-17). Dominateurs devant, les Oyomen peuvent également remercier Miotti, auteur d'une partie parfaite avec notamment 14 points au pied. Pour sauver l'honneur des siens, Paiva a arraché un bonus défensif quatre minutes après la sirène.

Entre deux équipes en manque de points, malgré des objectifs opposés, on s'attendait à un duel enlevé, malgré la pluie, pour lancer cette journée. Dans des conditions dantesques, c'est Oyonnax qui a su mieux gérer les éléments et stoppé sa mauvaise série de trois revers de rang. Passée à côté de sa première période, La Rochelle a trouvé les ressources pour arracher un point de bonus défensif par l'intermédiaire de Paiva (19-17).

Avec ce succès, Oyonnax (11e, 8 points) passe devant son adversaire du jour (12e, 7 points). Avec ce troisième revers de rang, la bande à O'Gara s'éloigne un peu plus des six en attendant les autres résultats du jour.

Vexé par son sévère revers à Toulon (41-7), Oyonnax s'est lancé les deux pieds dans l'eau. Après une réception de coup d'envoi cafouillé par Tanga, et une faute de Picquette, Miotti a permis à son équipe de prendre le score (3-0, 1er).

En délicatesse en touche (6 ballons perdus dans le premier acte), La Rochelle s'est effritée, et a fini, inévitablement, par encaisser un essai. Sur un superbe lancement de jeu en première main à la suite d'une mêlée, Bouraux, placé à l'intérieur de Miotti, a percé le rideau défensif. L'arrière a eu la lucidité de chercher l'extérieur. Farrell a fait vivre le ballon vers Sweetnam, en bout d'aile. L'ex-Rochelais a pris le dessus sur Thomas, d'un superbe crochet intérieur, pour conclure cette action (10-0, 15e). Après une nouvelle pénalité longue distance de Miotti, Oyonnax a tenu une première période référence (13-0, 19e).

S'ils ont un peu rectifié le tir en touche avec l'entrée de Lespiaucq, les Maritimes ont manqué de précision et d'idées dans la zone de marque à l'image de ce maul porté mal négocié en fin de première période. Avant cela, Iribaren a joué la sûreté en passant une pénalité facile (13-3, 23e). C'était insuffisant pour le demi de mêlée, à la pause, qui a poussé un coup de gueule au micro de Canal + : "C'est une mi-temps à oublier alors qu'on savait à quoi s'attendre. On n'a pas été présents. Il faut laver notre honneur."

Sclavi - Paiva, une histoire de piliers

Lors d'un second acte heurté, où les joueurs ont enchaîné les touches et les mêlées, les Oyomen ont joué d'une main de maître le jeu de la dépossession. Dans ce secteur, Miotti a été le maître puis il a récompensé le travail collectif de ses avants par des points au pied (55e et 59e, 19-3).

Insatisfait par la tournure des événements, O'Gara a fait entrer du sang frais dont son Mondialiste Joël Sclavi. Dans son style caractéristique, le pilier argentin a relancé la partie d'une charge pleine de force (19-10, 63e). Efficace dans le jeu, le Pumas a été en revanche en difficulté dans le secteur de la mêlée.

Pour retrouver de l'ascendant, le staff rochelais a décidé de remettre sur le terrain Paiva. Bien leur en a pris ! Après une pénaltouche trouvée par Reus, et à la suite d'interminables charges à proximité des rucks, l'ex-Bordelais est parvenu à imiter son partenaire (19-17, 80e+5).

Oyonnax s'impose face à des Rochelais fébriles !



Le résumé > https://t.co/WHO96yhqtf pic.twitter.com/70cJqQ8hKq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Samedi prochain, Oyonnax se déplacera sur la pelouse de Castres. Dans le même temps, La Rochelle recevra l’Aviron Bayonnais avant d'accueillir Bordeaux-Bègles. Le champion d'Europe en titre doit une revanche à son public de Marcel-Deflandre.