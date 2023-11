Au milieu du large succès clermontois face à Bayonne, Alivereti Raka et Peceli Yato ont régné en maîtres sur la rencontre. À l'inverse, Camille Lopez et Arthur Iturria n'ont pas été aussi flamboyants que face au Stade français.

Les tops

Alivereti Raka

Le félin clermontois a retrouvé ses griffes. Après un début de saison fantomatique, l'ailier international a été une menace constante dans la défense basque. À l'origine du premier essai jaunard avec une belle course tranchante, Alivereti Raka a bonifié chaque ballon au milieu de l'après-midi clermontoise. Juste avant la demi-heure de jeu, c'est encore lui qui adresse une passe après contact parfaite pour envoyer Peceli Yato en terre promise. À quelques secondes de la pause sa puissance près des lignes a une nouvelle fois fait des ravages. À l'arrivée Raka termine la rencontre avec quatre-vingt-onze mètres gagnés ballon en main, une passe décisive et un doublé. Rakarocket.

Bautista Delguy

Les ailes clermontoises ont été gâtées ce samedi. Alors que des trompes d’eau étaient attendues au-dessus du stade Marcel-Michelin, Alivereti Raka et Bautista Delguy se sont régalés au milieu d’une après-midi plutôt clémente. Auteur du premier essai des jaune et bleu, le Puma a sans arrêt fait parler ses appuis de feu. L'Argentin sera difficile à déloger de sa place d'ailier...

Peceli Yato

Le flanker fidjien a encore fait des ravages sur la pelouse clermontoise. Titularisé à droite de la troisième ligne, Peceli Yato a une nouvelle fois fait parler sa puissance et sa force avec la gonfle sous le bras. Dur au mal sur les défenseurs bayonnais, le Fidjien n’a jamais cessé de durement taper dans le mur basque. Ses percées ont fait un bien fou au collectif clermontois qui a littéralement marché dans le sillage de son flanker. Avec un Yato de ce standing, Clermont peut voir venir...

Les flops

Sireli Maqala

Le fantasque fidjien a manqué son rendez-vous. Entré dès la 26ème minute de jeu à la place de Peyo Muscarditz, Sireli Maqala n'a jamais franchi et s'est souvent fait coffrer par l'épaisse défense auvergnate. Le Flying Fijian n'a pas volé et ne s'est signalé que sur une action d'antijeu incontestable. À l'heure de jeu, Sireli Maqala a tapé le ballon dans son en-but hors des limites du terrain alors que Baptiste Jauneau s'apprêter à aplatir. M. Blasco-Baqué a logiquement accordé un essai de pénalité en excluant temporairement Maqala. Un match à oublier pour la bombe fidjienne.

Arthur Iturria

Pour son retour en terre arverne, le deuxième ligne bayonnais n'a pas franchement rayonné. Au milieu de la grisaille auvergnate, Arthur Iturria n'a pas su, ou pu, mettre à profit sa traditionnelle influence sur les lancers adverses (aucun contre) et s'est surtout fait pénaliser à cinq mètres de sa ligne d'en-but sur un maul écroulé. Conséquence directe, l'ancien Jaunard a laissé ses coéquipiers à quatorze pendant dix minutes.

Camille Lopez

Même cas de figure ou presque pour le maestro bayonnais. Impitoyable la saison passée sur la mêle pelouse, Camille Lopez a cette fois déjoué et n'a jamais trouvé la clé pour faire dérailler la défense motferrandaise. En première période, le numéro 10 basque a manqué une pénaltouche et a surtout tapé un coup de pied de renvoi l'en-but clermontois. Peu influent dans le jeu courant, Camille Lopez n'a pas livré sa plus grande rencontre sous le maillot bleu et blanc, comme l'ensemble de ses coéquipiers.