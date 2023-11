De retour à la compétition, le pilier oyonnaxien a découvert le Top 14 en participant à la victoire des Aindinois.

Dans quel état d’esprit votre équipe a-t-elle abordé la confrontation avec La Rochelle ?

Après notre lourde défaite à Toulon, tout le groupe avait à cœur d’offrir une autre image, de montrer ce que nous savons faire. Nous le devions à nos supporters qui avaient fait le déplacement à Toulon, et à nous-mêmes parce que lors de ce match nous n’avons pas été bons et que nous avons su nous le dire.

À titre personnel, il s’agissait aussi d’un match particulier ?

C’était effectivement celui de mon retour à la compétition après une blessure. J’avais hâte de pouvoir rejouer avec mes potes de la saison passée dans le prolongement de la belle aventure que nous avons partagée. Mais c’était aussi mon premier match en Top 14, ce qui constitue forcément un moment à part. Je pensais qu’à l’approche du match j’allais être gagné par le stress, mais en fait j’avais juste hâte de jouer. Le plus dur pour moi a été l’avant-match. Quand on arrive au vestiaire c’est horrible…et puis tout s’efface au moment d’entrer sur le terrain. On sait ce que l’on aura à faire, on sait que les autres sont là.

La semaine passée, à Toulon, la mêlée avait été l’un des points faibles d’Oyonnax. Comment expliquer le changement affiché contre La Rochelle ?

A Toulon Oyonnax a été beaucoup sanctionné en mêlée et sur ce point également il était important pour nous de nous racheter. La réaction a été à la hauteur de nos attentes.

Comment l’expliquer ?

Il n’y a pas eu beaucoup de changements dans notre pack. Par ce choix Joe El Abd et le staff nous ont apporté de la confiance. Les titulaires ont montré le chemin, les remplaçants avaient envie de le suivre. Face à La Rochelle la mêlée a été une phase positive. Elle nous a permis de récupérer des pénalités, de lancer notre jeu comme sur notre essai, mais on ne va pas se reposer là-dessus. À chaque fois tout est remis à zéro à la fin du match et on retourne à l’entraînement pour se corriger sur des détails.