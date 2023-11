Un Colomiers taille patron vient remporter le derby de la Garonne à Montauban

Pro D2 - Pourtant en difficulté depuis le début de championnat, Colomiers a sorti le grand jeu lors de cette 9ème journée de Pro D2, pour venir s'imposer chez le voisin Montauban (13-37) avec le bonus offensif. Alors qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur cette saison, les Columérins ont dominé toute la rencontre face à des Sapiacains en manque de solution et l'emportent logiquement. Colomiers passe devant son adversaire du jour, et prend la 7ème place, juste derrière les qualifications aux playoffs.

Colomiers s'est imposé au stade Sapiac de Montauban (13-37), ce vendredi soir, dans un derby de la Garonne entre deux équipes au même niveau au classement. D'abord menés au score, les Columérins ont enclenché la machine et, même s'ils n'ont pas toujours été réalistes, ont su neutraliser des Sapiacains bien trop timides. Colomiers repart avec le bonus offensif et un succès fondateur pour le reste de la saison.

Colomiers marque son territoire

Montauban n'avait pas perdu à domicile cette saison, Colomiers jamais gagné à l'extérieur. Les rôles se sont inversés. Pourtant, c'est l'USM qui était rentré en premier dans les 22 adverses, concrétisant cette entrée de gamme par une ouverture du score de Jérome Bosviel (3-0, 7ème). Mais ce fut l'une des rares offensives montalbanaise dans cette première période. Les Columérins occupaient le terrain et obtenaient une pénalité, passée par Thomas Girard (3-3, 14ème), le premier coup de pied de son 7/7 du soir.

Malgré la pluie battante, le jeu était peu haché, et on assistait à pas mal de jeu au pied pour occuper le terrain. Le match tournait sur une penaltouche manquée par Bosviel, offrant un ballon d'attaque à Colomiers. Après plusieurs temps de jeu, Javaux pouvait passer après contact à Ray Nu'u, qui plongeait dans l'en-but (3-10, 24ème). En confiance, les Columérins poussaient pour prendre le large. Ils lançaient une superbe séquence collective de près de 2 minutes, avec des alternances de jeu, pour progresser vers la ligne d'en-but. Mais Tartas laissait échapper le ballon sur un plaquage à un mètre de la terre promise. Belle action, mais seulement 3 points en plus (3-13, 34ème).

Montauban impuissant

Les Sapiacains tentaient de réagir au retour des vestiaires. Probablement remotivés par leur coach Pierre-Philippe Lafond, ils campaient dans les 22 adverses. Tuculet pensait marquer un essai, mais Bradshaw avait laissé tomber le ballon avant de lui transmettre. Ce n'étaient que 3 points (6-16, 43ème), bien maigres face à l'avancée columérine. À peine rentré en jeu, Andrew Ready faisait le lancer en touche, et était à la conclusion du maul (6-20, 55ème). Le talonneur australien s'offrait un doublé moins de dix minutes plus tard. Colomiers avançait de vingt mètres sur un maul, avant de progresser par du jeu au large. Perrin trouvait l'intervalle en passant à hauteur, et trouvait Ready en bout de ligne (6-30, 60ème).

