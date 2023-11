Pour venir à bout du voisin montois, l’US Dax a pu compter sur la prestation majuscule de son paquet d’avants et sur la réussite de ses buteurs, auteurs de seize points au pied (100%).

L’US Dax a remporté, hier soir, le derby des Landes face au Stade montois, cinq ans après le dernier match entre les voisins en Pro D2 et si sur le papier, ces retrouvailles étaient déséquilibrées quand on part du principe que le Stade montois veut disputer la phase finale alors que Dax va batailler pour le maintien, la réalité du terrain a été tout autre. Devant leur public, les Dacquois qui avaient tout simplement plus envie, sont logiquement sortis vainqueurs d’un match disputé, d’une lutte de chaque instant et d’une bataille où les avants rouge et blanc ont été plus forts que les jaune et noir (26-22). “Nous avons mis les ingrédients qu’il fallait. Nous avons tenu bon lorsqu’ils sont revenus et la victoire est là. C’était l’objectif, peu importe les moyens, donc c’est le principal”, appréciait Mathieu Bidau au coup de sifflet final.

Du mieux en touche

Pour faire tomber le voisin landais, les Dacquois ont fait des choses plutôt simples. Le paquet d’avants a combattu comme rarement, la mêlée a été intéressante, la touche, tant décriée ces dernières semaines, a été au niveau et Romuald Séguy a bien répondu aux artilleurs landais, qu’ils se nomment Willie Du Plessis ou Yoann Laousse-Azpiazu, dans la bataille de l’occupation. "Ces derniers temps, nous avons eu des difficultés en touche, à cause de la météo, mais nous étions aussi moins bons sur nos lifts, nos sauts ou nos timings, poursuivait le deuxième ligne. Ça faisait un moment qu’on travaillait, là, on a mis plus de sessions, plus de temps, plus de réflexion. Nous avons aussi plus étudié le match et ce soir, tout nous a réussi, malgré la météo. C’est une bonne chose”.

Moins précis lors des voyages à Agen et Brive, Séguy a cette fois rectifié le tir

L’autre bonne chose, qui a permis aux rouge et blanc de l’emporter, fut la réussite au pied des buteurs maison. Romuald Séguy, qui avait laissé six points en route à Agen (défaite 7-3) et neuf à Brive (défaite 15-12) a été impérial. En plus d’être très bon dans la bataille stratégique, l’ancien joueur de Colomiers a réalisé un 5/5 dans l’exercice du tir au but (13 points). “Sur des matchs comme ça, on savait qu’ils avaient une grosse tâche à accomplir. Romuald a mis les points qu’il fallait. Il en avait loupé quelques-uns sur certains matchs. Vu la qualité de son jeu au pied, on n’avait pas de doute là-dessus”, expliquait Jean-Baptiste Barrère en conférence de presse.

Et lorsque le numéro dix est sorti, son remplaçant, Hugo Cerisier, a continué le travail. Il n’a eu qu’une tentative à effectuer, à trois minutes de la fin, alors que les siens ne comptaient qu'un point d’avance (23-22) et l'ouvreur de 25 ans l’a envoyée entre les poteaux. “J’avais dit à “Ceris”, avant la rencontre, quand tu es buteur, sur un derby, et que tu es remplaçant, tu sais que lorsque tu vas rentrer, tu auras peut-être la pénalité de la gagne ou celle qui fera la différence, poursuivait Barrère. On en rigolait toute la journée. On savait que c’était important et nos deux buteurs ont été très bons.” À l’instar du paquet d’avants, ils ont été les grands acteurs de ce derby landais, qui a permis à Dax de renouer avec la victoire, après trois défaites consécutives et de compter, ce matin, huit points d’avance sur Rouen, bon dernier.