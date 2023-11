Pour la deuxième fois de la saison, Provence Rugby gagne en Pro D2 loin de sa pelouse. Ce jeudi soir, les hommes de Mauricio Reggiardo l'emportent solidement 15-24 dans l'antre de Valence-Romans, jusqu'alors invaincu à la maison. Le promu a vécu un match difficile et perd pour la cinquième fois de cet exercice 2023/2024 face à un prétendant sérieux à la montée en Top 14.

Ce jeudi soir, pour le compte de la neuvième journée de Pro D2, le Valence-Romans Drôme Rugby se voyait offrir un grand défi : jouer le Provence Rugby Aix Marseille, deuxième du classement derrière l'intouchable Vannes, dans son antre du stade Georges-Pompidou. Jusque-là, l'enceinte valentinoise était imprenable et les Damiers y avaient gagné dix-neuf points sur vingt possibles. Pour ce premier match du mois de novembre, les hommes de Fabien Fortassin, promus cette saison en deuxième division, ne sont cependant pas parvenus à y briller.

[??? ?? ????? présenté par Signes Distinctifs : ???? \u26a1 @ProvenceRugby]



Les Damiers s'inclinent malheureusement pour la première fois de la saison à domicile sur le score de 15 à 24 face à cette solide équipe de Provence.#TEAMVRDR #VRDRPR pic.twitter.com/t545uGbQ2c — VRDR Rugby (@VRDRrugby) November 3, 2023

Dès le lancement de la partie, les choses ne sont pas allées dans le bon sens pour les locaux. D'abord, sur une mêlée jouée sur la ligne médiane, le centre provençal Atila Septar venait chasser et plaquer Gauthier Minguillon. Au contact, ce dernier laissait s'échapper le ballon, récupéré par Adrien Lapègue, qui allait à l'essai au sprint (0-7, 4e). Dès lors, les Damiers devaient courir après le score, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire chez eux. Rapidement, l'opération remontada s'enclenchait bien avec une pénalité passée par Lucas Méret (3-7, 7e) à la suite d'une faute de Paul Mallez en touche.

Provence Rugby opportuniste, Valence-Romans impuissant

Dans la continuité, cependant, ce sont les Noirs qui étaient les plus entreprenants et qui campaient dans le camp de Valence-Romans. Sauvés à plusieurs reprises par leur défense, les Drômois devaient cependant céder une nouvelle fois sur une pénalité de Joris Cazenave (3-10, 20e) faisant suite à un grattage. Quelques minutes plus tard, les Valentinois, à la suite d'une touche à 5 mètres de l'en-but adverse et d'un carton jaune donné à Paul Mallez pour maul écroulé, inscrivaient un essai en force par Ioane Iashagadhvili (8-10, 28e). Pas transformé, il laissait le VRDR derrière au score.

\ud83d\udd34 SCORE FINAL | Au terme d'une partie maîtrisée, les Noirs ramènent la victoire de ce déplacement à Valence ! pic.twitter.com/QrFblj3aIV — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) November 3, 2023

Malgré l'infériorité numérique, Provence réagissait du tac au tac derrière une mêlée. Les gros se sont mis au travail et c'est finalement Mathias Colombet, un septiste venant de signer au club, qui terminait le travail au près en relevant rapidement le ballon pour aller l'aplatir (8-17, 35e). Dès lors, l'écart était fait et, malgré une belle occasion après la sirène, Valence-Romans regagnait les vestiaires derrière au score. Le second acte, lui, était pénible à suivre tant les deux équipes manquaient de justesse technique sur la pelouse grasse de Pompidou. À l'heure de jeu, cependant, Adrien Lapègue y allait de son doublé après un festival de dribbling au pied sur la gauche (8-24, 60e).

La messe était alors dite et ce n'est qu'après la sirène que Valence-Romans, sur un essai de pénalité, marquait de nouveau (15-24, 82e). Finalement, donc, Provence Rugby, en livrant une très grosse partition, faisait tomber le VRDR pour la première fois de la saison à domicile et, même sans bonus offensif, confortait sa deuxième place au classement de la Pro D2. Bonnes surprises du début d'exercice, les Damiers voudront se ressaisir dès la semaine prochaine à Grenoble. Les Aixois, eux, recevront Aurillac.