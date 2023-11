Rassie Erasmus a violemment critiqué Ben Smith, un journaliste néo-zélandais, quelques jours après la victoire de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande.

Rassie Erasmus ne sait pas arrêter la provocation. Un peu moins d'une semaine après le sacre des Springboks, le directeur du rugby sud-africain s'est violemment emporté à l'encontre de Ben Smith, un journaliste néo-zélandais, sur le réseau social X (anciennement Twitter). "Ben, je ne sais pas si tu es une vraie personne, mais tu dois sûrement arrêter de faire honte à la Nouvelle-Zélande avec tes tweets. Grandis, mec, et regarde si tu as encore des couilles (il ou elle) qui te montreront et t'aideront à devenir un peu plus un homme ou une femme".

Erasmus fait ici référence à un autre échange houleux qu'il avait eu avec le journaliste néo-zélandais, en parlant de lui en utilisant un nom féminin (her, elle en anglais). Le sélectionneur des Boks par intérim avait été accusé de misogynie et a depuis retiré son tweet provocateur. Mais cette nouvelle saillie intervient après une critique appuyée de Ben Smith à l'encontre du jeu sud-africain.

Invaincu face au compte Twitter de l'Afrique du Sud

"Les Boks de 2023 ne sont pas, je le répète, ne sont pas les plus grands de tous les temps. Une promenade (en phase de poules) et un parcours décent (en phase finale) où ils se sont débrouillés grâce à des retours miraculeux. Ils ont eu l'avantage d'être en supériorité numérique en finale et ils s'en sont tout juste sortis. (Cette équipe a) beaucoup de cœur, beaucoup de courage, mais au fond, ils savent (qu'ils ne sont pas les meilleurs)".

Ben Smith a d'ailleurs changé la biographie de son profil en écrivant "invaincu face au compte Twitter de l'Afrique du Sud". À cette réponse de Rassie Erasmus, le journaliste néo-zélandais en a remis une couche, sur X. "Directeur des Retweets, prends la grande victoire sur les 14 All Blacks et reste tranquille, mon pote. Quitte X/Twitter et va profiter des célébrations. Je ne parle pas pour la Nouvelle-Zélande. Es-tu en colère parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de rugby de tous les temps ?". Ben Smith a ensuite été la cible de dizaines d'internautes sur le réseau social, avec plusieurs messages d'insultes. Les Springboks, eux, terminent leur tournée de célébrations à travers le pays.