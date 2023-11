Aurillac toujours aussi solide à domicile contre Brive

Aurillac s'est imposé à domicile contre Brive lors de la 9e journée de Pro D2 à Jean Alric (23-14). Les Auvergnats, toujours aussi solides dans leur antre, se donnent de l'air avec la zone rouge et mettent fin à la série de trois victoires consécutives des Brivistes qui n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de saison.

Aurillac a mis fin à la bonne dynamique de Brive. Au terme d'une rencontre où l'indiscipline et la qualité des buteurs auront primé, le Stade aurillacois s'est imposé dans son antre de Jean Alric, forteresse quasi-imprenable de ce début de saison, contre les Corréziens, lors de la 9e journée de Pro D2 (23-14).

Aurillac se nourrit de l'indiscipline briviste

Sur un terrain rendu gras par les conditions météorologiques, Aurillac a affiché de meilleures intentions que les Brivistes lors des quarante premières minutes. Les hommes de Patrice Collazo, sanctionnés une dizaine de fois, ont laissé les Aurillacois prendre des points au pied qu'Antoine Aucagne ne s'est pas privé de laisser sur son chemin. Le demi d'ouverture auvergnat a tapé entre les perches à quatre reprises. En face, Thomas Laranjera réussira une seule de ses deux tentatives contre les perches. Symbole de l'indiscipline briviste, Leo Carbonneau, expulsé temporairement en fin de période pour une entrée latérale dans le maul. Acculé et en infériorité numérique, Brive cède et laisse Eoghan Masterson inscrire en force le premier essai de la rencontre à la réception d'une croisée avec David Delarue. À la pause, Brive possédait deux essais transformés de retard sur son hôte, mais donnait l'impression de ne pas pouvoir de trouver de solutions face aux assauts de son adversaire.

Brive joue mieux, mais retombe dans ses travers

En seconde période, les hommes de Roméo Gontineac vont baisser de rythme et verront les Brivistes jouer plus haut. Dans un match rendu brouillon par la pluie diluvienne, ni Brive, ni Aurillac ne parviennent à faire la différence et en allaient même à s'échanger mutuellement le ballon. Impeccables en première période, les Aurillacois se mettent à balbutier leur rugby et se montrent indisciplinés. Petit à petit, Brive gratte des points par la botte de Thomas Laranjera et revient à huit longueurs. Les Corréziens retombent ensuite dans leur travers et laissent la botte d'Antoine Aucagne faire mouche à deux nouvelles reprises, redonnant quatorze unités d'avance aux siens, et sécurisant la quatrième victoire des Auvergnats de la saison. L'essai à la dernière minute de Brive ne changera rien.

SCORE FINAL : Un match sans pour le CAB qui s'incline à Jean-Alric lors du derby face à Aurillac. pic.twitter.com/9QQuqmrL05 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) November 3, 2023

Impressionnant à domicile, mais en difficulté à l'extérieur, Aurillac aura fort à faire lors de la prochaine journée, le 10 novembre, en se déplaçant sur la pelouse de Provence Rugby. Du côté de Brive, les hommes de Patrice Collazo recevront Soyaux-Angoulême, avant-dernier au classement.