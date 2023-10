Par un message posté sur X (ex Twitter), le président du Biarritz olympique a annoncé que Benoît Baby avait signé à l’US Dax, chose que dément le président du club landais, Benjamin Gufflet, comme le principal intéressé.

Vendredi 10 novembre, le Biarritz olympique fêtera son 110e anniversaire, à l’occasion de la réception de l’US Dax. Ce match entre Basques et Landais a-t-il déjà commencé, sur les réseaux sociaux ? Cet après-midi, Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz olympique, a posté un message sur X (ex Twitter), pour annoncer que Benoît Baby venait de signer dans les Landes. “Diplôme d’entraîneur financé et validé au sein du BOPB, Benoît Baby décroche son premier contrat d’entraîneur professionnel au sein de l’US Dax Rugby. Nous lui souhaitons tout le meilleur sous ses nouvelles couleurs”, écrit le patron du club basque sur le réseau social.

Diplôme d’entraîneur financé et validé au sein de @BOPBweb , Benoit Baby décroche son premier contrat d’entraîneur professionnel au sein de @usdaxrugby ; nous lui souhaitons tout le meilleur sous ses nouvelles couleurs \ud83d\udd34\u26aa\ufe0f — Jean-Baptiste ALDIGÉ (@jbaldige) October 30, 2023

Gufflet : “Je remercie Jean-Baptiste Aldigé pour cette fausse information”

Une information rapidement démentie par Benjamin Gufflet. “Je remercie Jean-Baptiste Aldigé pour cette fausse information. Je le remercie aussi de s’occuper de son club comme il le fait si bien”, a réagi le président du directoire de Dax, que nous avons contacté en fin de journée.

Benoît Baby (40 ans) a été directeur du centre de formation du BOPB entre l’été 2021 et l'automne 2023. Il avait démarré ses fonctions en même temps que les Galactiques prenaient les rênes de l’association du BO et son départ coïncide avec l’arrivée de Jean-Marc Forsans à la présidence du rugby amateur. Ce dernier a le soutien du secteur professionnel. “Je démens le fait que j’ai signé à Dax, a assuré Benoît Baby ce lundi soir. Je suis entraîneur de l’équipe de France des moins de 20 ans pour l’année 2024.”

Du mouvement dans le staff de Dax

Du côté de Maurice Boyau, le staff de l’USD a connu quelques modifications ces dernières semaines, puisque Olivier August est arrivé dans un rôle de consultant pour la touche. Hervé Durquety, est en arrêt maladie depuis le milieu de semaine dernière, jusqu’au 12 novembre inclus et c’est donc sans son entraîneur des avants, qui a participé à l’aventure de la montée en Pro D2, que l’USD va préparer le derby landais face à Mont-de-Marsan (vendredi, 21h). Par ailleurs, il y a quelques semaines, les dirigeants dacquois avaient réfléchi à engager un consultant au pied, avant de vraisemblablement laisser tomber cette idée.