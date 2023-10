La dixième Coupe du monde de l’histoire s’est achevée samedi soir, au Stade de France et sur le sacre des Springboks. L’heure est désormais au bilan et celui-ci est pour le moins flatteur. En voici quelques chiffres éloquents...

Au terme de huit semaines de compétition, le temps est désormais venu de tirer le bilan de cette Coupe du monde que la France avait l’honneur d'organiser pour la deuxième fois de son histoire et d’accueillir pour la première fois en intégralité sur son sol. Si cette dixième édition, celle du bicentenaire de la création du rugby par William Webb Ellis, s’est terminée par un déchirement sportif pour l’équipe du pays hôte, elle aura aussi battu de nombreux records.

Déjà, près de 2, 4 millions de spectateurs ont garni les stades du territoire, de Lille à Marseille. Jamais, dans l’histoire, un Mondial de rugby n’avait connu de telles affluences et pour mémoire, l’édition japonaise, pourtant largement bénéficiaire, n’avait recensé « que » 1,7 million de spectateurs quatre ans plus tôt. Dans le sillage d’un XV de France ayant provoqué derrière lui un formidable souffle d’enthousiasme, près de 200 000 maillots tricolores ont été vendus, soit bien plus que pendant l’intégralité de la Coupe du monde japonaise, toutes équipes confondues. L’impact sur la FFR en termes de licenciés, lui, est aujourd’hui estimé à 15 % par Florian Grill, le patron fédéral.

Les audiences télés ? Elles furent là aussi délirantes, avec plus de 220 millions de téléspectateurs cumulés en France et un pic à 18,4 millions pour le quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud. La compétition de « rugby fauteuil », resserrée sur deux jours et remportée par l’Australie, a de son côté rassemblé devant leurs écrans plus de 2, 8 millions de téléspectateurs.

Gérald Darmanin : « Nous avons gagné le match de la sécurité »

Sur le sujet de la sécurité, un autre enjeu majeur de l’évènement avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le contrat fut là aussi rempli et, au fil de 781 interpellations et 287 gardes à vue, aucun drame proprement dit ne fut à déplorer pendant la Coupe du monde. À ce sujet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin déclarait ce lundi matin dans un communiqué de presse : « Grâce à la mobilisation de 11 000 policiers et gendarmes nationaux et de 3000 policiers municipaux, nous avons pu assurer, sans aucun incident majeur, la sécurité que chacun attendait et donner une magnifique image de la France. Il y a eu des bleus sur le terrain, il y a eu des bleus en dehors du terrain et je suis très fier que nous ayons collectivement gagné le match de la sécurité. Nous avons réussi à marquer cet essai pour la Coupe du Monde de rugby et nous devons le transformer pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. »

Clément Beaune, le ministre des Transports, ajoutait de son côté : « Cette Coupe du monde de rugby est un signal fort pour les transports publics et la décarbonation des grands événements internationaux : 80% des trajets des équipes ont été réalisés en train, près de 2 millions de passagers ont été transportés par la SNCF et cet événement nous a globalement permis de tester une partie des dispositifs élaborés en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. »