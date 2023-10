Le directeur sportif du Racing 92 a exprimé sa satisfaction après la victoire des siens à Montpellier. Il salue la bonne gestion de ses joueurs et ne regrette pas le point de bonus offensif oublié en toute fin de match.

Quel est votre sentiment après cette victoire ?

Évidemment, je suis ravi de décrocher ce succès. Je suis venu ici de nombreuses fois avec le Leinster et je sais à quel point il est difficile d'y gagner. Particulièrement après six semaines de coupure... Tu as beau t'en servir pour créer de la cohésion, rien ne te prépare autant à jouer des matchs que de jouer des matchs !

Ce point de bonus offensif enlevé en fin de partie est-il un regret ?

Il est décevant de ne pas garder le ballon en fin de match. Mais l'état d'esprit a été excellent. On a su jouer et marquer après des lancements de jeu. Aussi, nous avons maintenu une bonne pression après la deuxième période. C'est ce qui a empêché Montpellier de faire son retard.

Effectivement, votre équipe a fait la course en tête une grande partie du match. Comment l'expliquez-vous ?

C'est une combinaison de facteurs. Mais avec une équipe aussi bonne en défense que Montpellier, il fallait trouver des espaces dans leur dos. Et mettre ces ballons dans les coins du terrain les a grandement contraints. Nos joueurs ont fait preuve d'une grande gestion... Jusqu'à la dernière minute (il sourit).

Cette dernière action a-t-elle nuancé la joie dans le vestiaire ?

C'est frustrant car on les tenait quasiment sur leur ligne d'en-but. Puis ils ont franchi, on a pris un carton jaune et la pression s'est inversée. On aurait dû être capable de les garder là-bas au fond du terrain. Mais on grandit en tant qu'équipe. C'est un long chemin que nous avons pris. Mais gagner ainsi loin de la maison est un très bon départ.

Vos essais étaient le fruit de mouvements collectifs. Etait-ce une priorité pour vous ?

Oui, on a beaucoup travaillé pour développer nos lancements après mêlée et touche. C'est très plaisant quand ça marche. Mais on doit savoir mettre la pression de différentes manières. C'est là qu'on peut progresser. Mais avec le bon groupe d'internationaux qui va revenir, on va ajouter de la valeur à notre équipe. C'est un challenge intéressant, on a hâte de les retrouver.

À ce sujet, qu'avez-vous pensé de la finale de la Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud ?

C'est fou de gagner trois matchs d'un point (il sourit). C'est même remarquable, je reconnais à ces Sud-Africains une ténacité à toute épreuve. Et Kolisi y est pour beaucoup. J'ai hâte de travailler avec lui au Racing 92. C'est une affaire de quelques semaines je pense car il va sûrement faire le tour de l'Afrique du Sud avec le trophée ! Mais on va pouvoir apprendre ce qu'il a appris et c'est une des choses que je veux exploiter au Racing : la diversité de cette équipe.