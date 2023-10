La belle opération, elle est pour le Racing ! En s'imposant sur la pelouse de Montpellier, les Racingmen poursuivent leur beau début de saison. Spring, Chouzenoux et Taofifenua ont inscrit les trois essais des Franciliens, qui ont perdu le bonus offensif et leur place de leader à la sirène. Troisième défaite consécutive en revanche pour le MHR, qui devra vite se redresser...

Après presque deux mois de pause à cause de la Coupe du monde, tout le monde était content de retrouver les terrains ce dimanche pour la reprise du championnat et cela s’est vu. Les Racingmen et les Montpelliérains ont proposé un beau match finalement remporté par le Racing 92 (19-16) qui a su se montrer plus précis dans les moments chauds. Les Franciliens ne sont pas passés loin du bonus offensif mais l’essai montpelliérain à la dernière minute de Vano Karkadze les en empêche. C’est une troisième défaite en quatre matches pour Montpellier qui ne se rassure pas vraiment malgré le point de bonus défensif.

Une première période ouverte

Dès les premières minutes, on a vu que les deux équipes avaient envie de tenir le ballon et ce sont les Montpelliérains qui se sont mis les premiers en action avec de longues phases de jeu. Si Louis Carbonel a manqué un drop dès la troisième minute de jeu, il s’est rattrapé quelques minutes plus tard pour bonifier le temps fort de son équipe sur une pénalité lointaine (3-0, 11’). Une pénalité qui a réveillé les Racingmen puisque ce sont eux qui ont tenu le ballon lors des 20 minutes qui ont suivi avec notamment deux essais sur deux éclairs. Le premier, signé Max Spring (5-3, 25’), vient d’un très bon jeu au pied d’Antoine Gibert et d’une libération rapide de Nolann Le Garrec pour son arrière et un essai en coin. Cinq minutes plus tard, c’est à nouveau Nolann Le Garrac qui a décroisé sa passe pour trouver dans l’intervalle Donovan Taofifenu’a qui, d’une magnifique chistera, a servi Baptiste Chouzenoux pour un essai sous les perches (12-3, 31’). Les Racingmen se sont ensuite souvent mis à la faute, permettant à Louis Carbonel de marquer six points supplémentaires pour revenir à porter juste avant la mi-temps.

L’essai du match pour Taofifenua

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains ont tenu le ballon dans le camp adverse mais ils se sont fait punir sur un superbe essai du Racing en une main. Sur une touche côté gauche au niveau de leur ligne des 40 mètres, le ballon s’est vite exporté vers la droite sur une belle combinaison et Wame Naituvi s’est échappé pour servir sur la ligne des 22 mètres Donovan Taofifenua pour le troisième essai du match (19-9 , 55’). Juste avant Louis Carbonel avait manqué une pénalité à 20 mètres face aux perches pour permettre à son équipe d’égaliser. Trois points manqués qui vont coûter cher puisque le MHR va par la suite gâcher de nombreuses opportunités de marquer des points, la faute à des en-avants au moment de conclure.

Les Montpelliérains vont tout de même trouver la force mentale dans les dernières minutes, provoquant un carton jaune pour Boris Palu (78’). Dans la foulée, Vano Karkadze a profité du bon travail de ses avants pour marquer le seul essai du MHR et valider le point de bonus défensif malgré la défaite. Une première victoire à l’extérieur pour le Racing 92 cette saison qui recevra Lyon le week-end prochain. Montpellier s’incline pour la première fois à domicile cette saison et tentera d’aller prendre des points sur la pelouse de Bordeaux Bègles lors de la prochaine journée.