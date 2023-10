En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber a rendu hommage à son troisième ligne aile Pieter-Steph du Toit, élu homme du match et grand artisan du quatrième sacre mondial des Springboks.

Quel sentiment vous anime après ce nouveau titre de champion du monde ?

Le premier sentiment qui me traverse l’esprit c’est le soulagement. Je suis soulagé pour les joueurs, ils l’ont mérité, mais aussi pour nos fans en Afrique du Sud. J’aurais aimé vous montrer toutes les vidéos que l’on a reçues du pays. On a reçu du message de toutes les communautés, des fermiers aux citadins c’était fou. Ils achetaient tous des tee-shirts verts, c’était incroyable. Nous avons eu besoin de ce soutien parce que comme vous l’avez vu, nous avons remporté nos trois derniers matchs par un seul point de différence. Cela s’est joué à rien. Mais cela a fait la différence. Donc je tiens à remercier tout le monde au pays.

Quand vous avez rappelé Handré Pollard et que vous l’avez finalement titularisé dans les phases finales, cela a créé beaucoup de polémique. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ces choix forts ?

Le sujet de la composition d’équipe est toujours un sujet délicat. Mais nous avons 33 joueurs qui peuvent faire le boulot. Ils ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais nous avons ceux dont nous avons besoin pour chaque situation. Cobus (Reinach) et Manie (Libbok) auraient mérité de jouer. Mais nous avons fait des choix, et ils les ont acceptés. Nous ne sommes pas des génies, nous essayons juste de penser de façon un peu originale, un peu décalée. Les joueurs étaient déçus quand ils ont appris qu’ils ne joueraient pas, mais après trois heures pour digérer la nouvelle ils se sont mis au boulot. Manie a étudié Richie Mo’unga et a décrypté son jeu. Cobus a fait la même chose sur Aaron Smith, et il a aidé Faf à préparer son match.

Vous avez perdu Mbonambi dès la deuxième minute et ensuite, vous avez perdu plusieurs touches. Comment l’avez-vous vécu ?

C’est clairement l’une des deux blessures que l’on voulait éviter, avec celle de Faf de Klerk. Je ne sais pas combien on a gagné ou perdu de touches, mais il faut relativiser. Disons qu’il y a eu 16 touches dans un match, mais il a peut-être participé à 50 rucks, et effectué 17 plaquages. Donc sa performance ne se résume pas à cela. J’ai toujours su qu’il avait cette âme de guerrier en lui.

Les statistiques de Deon Fourie Icon Sport

Qu’avez-vous envie de dire à Ian Foster, votre sélectionneur rival ?

Je ne connais pas beaucoup de sélectionneurs. En fait, c’est le seul que je connaisse. On avait participé à un évènement avant notre match amical à Londres. Nous avions parlé pendant une bonne heure avec nos épouses et nos enfants de tout et de rien, sans jamais parler de rugby. C’est quelqu’un de fantastique, et un excellent coach. Il a souvent été critiqué mais ce que son équipe a réalisé ce soir montre à quel point il est un grand entraîneur.

Pieter-Steph du Toit a effectué 28 plaquages, quel regard portez-vous sur sa performance ?

Il a été phénoménal. Je ne sais pas comment dire… La défense, c’est mon domaine. Il a été exceptionnel. Sur les derniers matchs, il a défendu comme si sa vie en dépendait. Il était incroyable.