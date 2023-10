Info Midol. Elliott Stooke, renfort du MHR pendant le Mondial, ne restera pas dans l'Hérault. Le deuxième ligne retourne au pays, à Bath.

C'est une pige qui ne verra pas de prolongation. Elliott Stooke, qui était joker Coupe du monde de Montpellier, va quitter le MHR à la mi-novembre pour rejoindre le club de Bath rugby, en Premiership, selon nos informations.

Palliant les absences de Paul Willemse et Bastien Chalureau notamment, le deuxième ligne anglais (1,98m, 122kg) avait pris part à la préparation d'avant-saison avec Montpellier, à la suite de quoi il avait été titularisé pour les trois premières rencontres de Top 14. Avec le retour des internationaux dans le groupe montpelliérain, les dirigeants du MHR ont décidé de ne pas le prolonger. C'est ainsi qu'il va regagner son pays et surtout son club de Bath, formation qu'il a connue entre 2016 et 2021. Il avait disputé 127 matchs.