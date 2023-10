Les deux équipes les plus titrées au niveau mondial sont naturellement celles qui usent le plus de leur influence auprès du corps arbitral. De quoi placer l’expérimenté Wayne Barnes au centre des attentions, pour sa 111e "cap" internationale...

Invité dans nos colonnes à livrer son pronostic quant à cet affrontement entre Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, le "M. Finales" Eddie Jones (présent à ce stade de la compétition en 2003, 2007 et 2019) n’a pas tourné autour du pot au moment de délivrer son verdict. "Vous me demandez un favori alors je vous dirais la Nouvelle-Zélande, si c’est Wayne Barnes qui arbitre, estimait le sélectionneur de l’Australie. Avec un arbitre moins strict sur les contests, les Sud Africains auront leur chance. C’est l’un des prismes avec lequel il faut savoir analyser les matchs. Le style du directeur de jeu peut avoir son influence". Reste qu’au-delà des rucks, c’est bien au sujet de la conquête directe que l’arbitrage de l’Anglais pourrait s’avérer crucial.

Mêlée : l’absence de Koch, tout sauf un hasard...

À ce titre ? On évoquera d’abord, comme toujours, le sujet si épineux de la mêlée fermée… Car si la mêlée des Blacks peut paraître plus faible sur le papier que celle des Boks (notamment au vu du dernier affrontement entre les deux nations à Twickenham le 25 août), M. Barnes n’a pas pu échapper au traditionnel travail de lobbying réalisé par les Néo-Zélandais dans le courant de la semaine, dont on a déjà pu mesurer les effets lors du quart de finale face à l’Irlande (qui vit Porter se faire sanctionner à trois reprises pour des axes de poussée illégaux, alors que celui-ci évolue en totale impunité en Europe depuis quatre ans...).

Vincent Koch a perdu sa place au poste de pilier droit. Icon Sport - Icon Sport

De quoi imaginer que les attitudes des "finisseurs" sud-afs ont été passées au crible par les Néo-Zélandais, de leur tendance à s’engager en travers (en particulier Nche) au penchant pour le "cracking" (verrouillage du coude de l’adversaire, ce qui est pénalisable) de Vincent Koch ? C’est très probable. Tout comme il semble évident que les Sud-Africains l’ont anticipé en sortant de la feuille de match l’ancien pensionnaire du Stade français au profit de Trevor Nyakane. L’ultime poussée en travers de Koch sur la pénalité de la gagne accordée contre l’Angleterre ayant manifestement trop fait parler sur la planète ovale pour ne pas en tenir compte...

La défense sur maul des Blacks critiquée

Toutefois, ces jeux d’influence sont valables dans les deux sens. Et à ce titre, il nous étonnerait fort que les Sud-Africains ne reproduisent pas le coup qu’ils avaient tenté voilà deux mois à Twikenham (35-7), en choisissant de ne pas prendre systématiquement les points au pied, mais d’opter pour les pénaltouches. Afin de cabosser physiquement les avants néo-zélandais, présumés plus "coureurs", et de toucher à plein les dividendes de leur banc à sept avants ? Oui, mais pas seulement….

La défense des mauls néo-zélandaise est pointée du doigt. Icon Sport - Icon Sport

Parce qu’au-delà de ce travail d’usure physique, la volonté des Boks sera aussi de provoquer des pénalités et potentiellement des cartons jaunes, les Sud-Africains ayant déjà pointé du doigt par le passé la tendance des défenseurs all blacks à agir sur les lifteurs avant la retombée du sauteur. Un lobbying qui avait porté ses fruits à Twickenham (35-7), à la grande colère des all blacks, et dont la "répétition" constituera un des enjeux de la partie... En conclusion ? Si l’on n’emboîtera pas aveuglément le chemin d’Eddie Jones, on conclura par cette triste certitude : partant du principe que Wayne Barnes n’est pas franchement plus apprécié en Nouvelle-Zélande (conséquence du quart de finale contre les Bleus en 2007) qu’en Afrique du Sud (référence au match de Marseille en novembre 2022), celui-ci ne verra pas sa cote de popularité grimper samedi soir, dans le camp des perdants...