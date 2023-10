La petite finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Angleterre sera aussi forte en enjeux qu'en symboles pour le XV de la Rose. Après avoir fait trembler l'Afrique du Sud, les hommes de Steve Borthwick doivent confirmer, avec un vent de fraîcheur dans la composition d'équipe.

L'Angleterre est à la croisée des chemins. Après une demi-finale titanesque dans l'engagement face à l'Afrique du Sud, le XV de la Rose défie l'Argentine pour le titre honorifique de troisième nation du Mondial 2023. Les protégés de Steve Borthwick retrouvent les Pumas un mois et demi après leur première bataille, en phase de poules. L'eau a coulé sous les ponts et le sélectionneur anglais prépare aujourd'hui l'avenir. Courtney Lawes et Ben Youngs ont annoncé leur retraite, Dan Cole ne devrait pas être de la prochaine Coupe du monde et Owen Farrell glisse vers le crépuscule de sa carrière. Dans ce contexte, une partie de la relève du Royaume se présentera face aux Argentins. Theo Dan (23 ans), Ollie Chessum (23 ans), Henry Arundell (21 ans) ou Marcus Smith (24 ans) seront tous titulaires contre les Pumas, ce vendredi soir.

Arundell, l'électron libre

Le sélectionneur du XV de la Rose veut donner à sa classe biberon l'opportunité d'engranger un maximum d'expérience avant le prochain Tournoi des 6 Nations. "Le fait de pouvoir jouer une finale lors d’une Coupe du Monde, c’est une formidable opportunité. Bien sûr, ce n’est pas la finale qu’on voulait disputer, celle de samedi, mais ça reste une expérience incroyable pour cette équipe. C’est une équipe en pleine progression. Je n’ai pas arrêté de dire qu’il y avait un bon mélange d’expérience et de jeunes talents prometteurs. Le week-end dernier, j’ai évoqué le profil d’âge des quatre demi-finalistes et la situation de l’Angleterre de ce point de vue. En moyenne, notre effectif est plus jeune de deux ans que celui de l’équipe d’Afrique du Sud. Compte tenu de tout ça, on a un potentiel de croissance énorme".

Ollie Chessum a crevé l'écran lors de ce Mondial 2023. Icon Sport - Icon Sport

Parmi les jeunes promesses du rugby anglais, Henry Arundell sera l'un des hommes à suivre de cette petite finale. À vingt-et-un ans, le futur Racingman a déjà marqué la Coupe du monde de son empreinte avec un quintuplé marqué face au Chili. Capable de jouer à l'aile ou à l'arrière, l'ancien pensionnaire des London Irish incarne l'avenir du rugby anglais à plus d'un titre. "Ce que je constate avec lui, c’est qu’il est toujours le dernier à quitter le terrain d’entraînement. Quand les buteurs ont fini, que ce soit Owen [Farrell], George [Ford] ou Marcus [Smith], lui est encore là. Henry travaille très dur pour s’améliorer sur le plan technique. C’est un joueur qui va être très utile demain soir et à l’avenir pour le rugby anglais. Jonny May a un peu pris Henry sous son aile, en essayant de lui transmettre son expérience, et il faut bien dire que Henry a toujours soif d’apprendre, ce qui est tout à son honneur. J’ai hâte de le voir sur le terrain" souriait Steve Borthwick. Roulez, jeunesse anglaise !