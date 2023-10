Ce vendredi soir, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent pour déterminer l'équipe qui terminera sur la troisième place du podium de cette Coupe du monde 2023. Invité d'OTB Sports, Felipe Contepomi s'est exprimé sur ce match, mais aussi sur l'Irlande et la France, qu'il a complimentées.

On vous prévient, ces paroles ne devraient pas vous réconcilier avec la méthode World Rugby au niveau du tirage au sort de ce Mondial 2023, qui nous a offert des quarts de finale entre les quatre grands favoris au titre.

Le directeur général de World Rugby Alan Gilpin a notamment reconnu un tirage au sort des poules trop précoce et a annoncé un tirage en janvier 2026 pour le Mondial en Australie.https://t.co/4eiBYbFq3K — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 24, 2023

Ce mercredi, Felipe Contepomi s'est exprimé à ce sujet sur les ondes d'un média britannique, OTB Sports. Celui qui fait partie du staff des Pumas a été interrogé sur les résultats de ce Mondial et leurs enseignements. Pour l'ancien joueur de Toulon et du Leinster, ce sont les Irlandais qui sont le plus impressionnants sur l'échiquier du rugby mondial : "Il faut bien prendre du recul. Pour moi, l'Irlande reste la meilleure équipe du monde, et la France n'est pas très loin derrière. Les Tournois sont les Tournois, mais pour être considérée comme la meilleure nation de la planète, il faut prouver pendant plusieurs saisons, et c'est ce qu'a fait le XV du Trèfle. Ce n'est que mon avis."

"L'Angleterre et l'Argentine ne sont pas les troisièmes et quatrièmes meilleures équipes du monde"

Ce vendredi soir, Pumas et Anglais vont croiser le fer sur la pelouse du stade de France pour tenter d'empocher la médaille de bronze. Le gagnant aura l'honneur de monter sur le podium de ce Mondial 2023.

Pour Contepomi, le vainqueur de cette rencontre terminera troisième, mais seulement sur le tableau final : "L'Angleterre et l'Argentine ne sont pas les troisièmes et quatrièmes meilleures équipes du monde. Elles ont gagné le droit de voir les demi-finales, mais ce n'est pas une fin en soi."

Des paroles qui ne devraient pas faire plaisir à de nombreuses personnes, mais qui ont le mérite d'être honnêtes.