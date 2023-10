Jason Robinson, ancien ailier iconique de l'Angleterre, avait déjà prédit que la Nouvelle-Zélande serait proche du titre final, plusieurs semaines avant le début de la compétition, lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique.

Jason Robinson n'a rien perdu de son explosivité. L'ancien ailier légendaire de l'Angleterre (51 sélections ; 28 essais) et vainqueur de la Coupe du monde 2023 a laissé ses appuis de feu pour laisser sa voix rapide anticiper le scénario de ce dixième Mondial. Lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique, au coeur de l'été, Robinson estimait que six équipes pouvaient prétendre au sacre final. Parmi elles, la Nouvelle-Zélande avait les faveurs de l'ancien Shark de Sale.

À l'époque, les All Blacks sortaient d'un Rugby Championship royal mais avaientconnu de sréieuses difficultés en 2022, avec notamment deux défaites à domicile face à l'Irlande. Ce samedi, Ian Foster et ses hommes se réjouissent d'avoir totalement retourné la situation et espèrent maintenant lever pour la quatrième fois de l'histoire le trophée Webb-Ellis.