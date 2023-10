Au bout d'un match fou, l'Afrique du Sud est venue à bout de l'Angleterre ce samedi soir pour s'offrir une place en finale de Coupe u du monde. Les coéquipiers d'Handre Pollard affronteront la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine pour tenter de s'offrir le trophée Webb Ellis.

Au terme d'un match aussi stratégique qu'haletant, c'est bien l'Afrique du Sud qui a réussi à éliminer l'Angleterre pour se qualifier en finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Pourtant derrière au score tout le match, les Sud-Africains s'en sont remis à une pénalité lointaine de Pollard pour s'imposer. Ils affronteront la Nouvelle-Zélande pour tenter de conserver leur titre.

La date de la finale

Pour la grande finale de ce Mondial 2023 en France verra son coup d'envoi donné à 21 heures ce samedi 28 octobre. L'écrin de ce rendez-vous pour l'histoire sera le Stade de France à Saint-Denis.

Un point, c'est encore l'infime marge qui a permis aux Boks de battre une Angleterre qui a longtemps cru tenir l'exploit !#RWC2023 #ENGvRSA pic.twitter.com/tEtgy7tRa7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 21, 2023

Qui pour un quatrième sacre ?

Cette finale est bien historique puisque c'est la première fois depuis 1995 et la Coupe du monde en Afrique du Sud que les Springboks et les All Blacks s'affronteront. Les deux nations comptent trois titres mondiaux dans leur palmarès et se disputeront ici un quatrième trophée Webb Ellis.