Les All Blacks sont venus à bout de l'Argentine, compostant leur billet pour la finale. Les hommes de Ian Foster ont ainsi rendez-vous ce samedi pour la tant attendue finale. Mais leur adversaire ne sera connu que ce samedi soir.

Les All Blacks n'ont pas tremblé contre l'Argentine (6-44) et sont au rendez-vous de leur cinquième finale de Coupe du monde d'affilée. Une statistique impressionnante qui traduit le caractère d'Aaron Smith et ses partenaires dans les matchs à élimination directe.

La date de la finale

La grande finale de ce Mondial 2023 en France verra son coup d'envoi donné à 21 heures ce samedi 28 octobre. L'écrin de ce rendez-vous pour l'histoire, puisque les Néo-Zélandais ont l'occasion de décrocher une quatrième Coupe du monde, ce sera le Stade de France à Saint-Denis.

L'Angleterre ou l'Afrique du Sud ?

En jouant en premier, la Nouvelle-Zélande a le privilège de regarder la deuxième demi-finale à la télévision, de façon sereine. Pour ce qui est de l'adversaire, ce sera le vainqueur du match de ce samedi 21 octobre entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Le XV de la Rose, premier de la poule D, a écarté les Fidji en quart de finale, tandis que les Springboks ont éliminé la France, pays hôte.