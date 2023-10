Remplaçant au début de la rencontre, comme lors du quart de finale contre le XV de France, le demi d’ouverture Handre Pollard, entré en jeu à la demi-heure de jeu, a été élu homme du match, notamment grâce à une pénalité de près de 50 mètres. Il raconte ici ses émotions.

Quel est votre sentiment après cet incroyable retournement de situation en fin de rencontre qui vous a permis de vous qualifier pour votre deuxième finale consécutive de Coupe du monde ?

C’est incroyable. C’est un vrai soulagement. On était frustrés, on n’a pas été très bons ce soir, surtout en première mi-temps. On savait qu’il fallait qu’on soit forts. Bravo à l’Angleterre, ils nous ont mis sous pression dans tous les secteurs. Mais on n’a rien lâché. C’est pour ça qu’on est là, en tant qu’équipe et en tant que nation.

Quels ont été les ressorts psychologiques qui vous ont permis de remporter cette rencontre ?

On a suivi notre plan de jeu. On a pris les actions les unes après les autres, minute par minute. Dans ces matchs, tu ne peux pas trop te projeter. Il nous a fallu un moment mais on a fini par y arriver.

Dans quel état d’esprit étiez-vous à l’instant de tenter cette dernière pénalité qui a offert la qualification à votre équipe ?

Déjà, il a fallu gagner la mêlée. Bravo aux avants, ils ont été incroyables. C’était un grand moment mais c’est pour ça qu’on joue au rugby. On fait tout pour vivre ce genre de moments. C’était génial.