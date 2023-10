Saisi par le club isérois, le CNOSF a décidé de suivre la décision prise par la Ligue nationale de rugby et de retirer six points au classement au FCG pour raisons financières.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) était l'ultime chance pour les Grenoblois de voir leur sanction de six points au classement annulée, mais il n'en sera rien. Dans un communiqué arrivé tard dans la soirée de jeudi, la LNR annonce que le CNOSF valide "la décision de la formation régulation de la commission fédérale d’appel (qui) avait prononcé à l’encontre du club le retrait de 6 points (4 points + 2 points au titre de la révocation du sursis) au classement du championnat de Pro D2 dans lequel évolue le club cette saison, pour raisons financières."

A lire aussi : Pro D2 - Grenoble saisit le Comité National Olympique et récupère temporairement six points au classement

Le 11 septembre dernier, le club isérois avait saisi le CNOSF et récupéré provisoirement ses six points. Avant la confirmation de cette sanction, Grenoble avait 19 points et occupait le ventre mou de Pro D2. Désormais, les coéquipiers de Wilfried Hulleu, auteur d'un doublé hier lors de la victoire des siens contre Montauban (37-16), se retrouvent juste devant la zone de relégation, à égalité avec Dax 14e.