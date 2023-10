Pro D2. Et de quatre ! À domicile, le FC Grenoble fait parler la poudre et s’offre un quatrième succès en autant de matchs disputés au stade des Alpes. Face à Montauban – pourtant deuxième de Pro D2 -, Grenoble l’emporte aisément (37-16). Les joueurs d’Aubin Hueber ont dominé les débats, inscrivant notamment 5 essais.



La rencontre entre Grenoble et Montauban opposait une équipe solide à domicile et une formation sur une dynamique victorieuse jeudi soir au stade des Alpes. Les Sapiacains se frottaient à des Grenoblois intraitables jusqu’ici dans leur antre (mais certes bousculés il y a quelques jours à Brive...). Avec trois victoires en autant de matchs. Mais Montauban restait ainsi sur trois succès consécutifs, dont un en déplacement à Soyaux-Angoulême. Donc cela pouvait être un match plutôt ouvert...

Le quart d'heure de feu isérois

Les Grenoblois se montrent sûrs de leurs forces dès l’entame de la partie. Après deux pénalités non tentées (une jouée en touche, une à la main), les Isérois inscrivent un premier essai en force par Pio Muarua (4e). Les Montalbanais résistent tout de même et sont plutôt réalistes dans un premier temps. À chaque incursion dans les 30 mètres grenoblois, ils passent des pénalités par le pied de Thomas Fortunel (8e, 16e, 20e). Ils doublent même leurs adversaires un moment (8-9, 20e). Mais les Isérois repassent devant sur un essai de Wilfried Hulleu, bien construit après un lancement de jeu après touche. Et ils vont encore accélérer le tempo. Après un grattage dans son camp de Bautista Ezcurra et une énorme remontée du terrain de Wilfried Hulleu, les locaux poussent ici leurs adversaires à la faute. Quentin Witt récolte un carton jaune pour l’enchaînement des fautes sapiacaines (33e). En infériorité numérique, Montauban est sur le reculoir, Grenoble insiste et continue de taper ses pénalités en touche. Avec un Sam Davies excellent à l’animation, les Isérois filent inscrire un essai en coin par Julien Farnoux (35e) puis un près des perches avec Wilfried Hulleu (40e+2). À la pause, Grenoble mène 27-9 (et quatre essais à zéro). Et vient d’infliger à Montauban un impressionnant 19-0 en 15 minutes.

Premier bonus offensif pour le FCG

D’ailleurs, cet éclat pris par les Sapiacains se montre rédhibitoire. Certes, Montauban crée par moments quelques sueurs dans la défense grenobloise par les percées de Dan Goggin, le solide centre irlandais. Et Yvan Reilhac se montre opportuniste pour pousser au pied un ballon de récupération que ne réussit pas à dégager Karim Qadiri dans son en-but et aboutit finalement à un essai de Reilhac (54e). Mais ce retour est vite éteint par les nouvelles offensives des Grenoblois. Ces derniers se servent de l’indiscipline de leurs adversaires pour se procurer des situations favorables dans les 22 mètres adverses et faire enfler le score. À une pénalité de Davies, il faut ainsi ajouter un essai en force marqué par Irakli Aptsiauri (37-16, 67e). Grenoble s'impose largement et bonifie même son succès, 5 essais à 1. Et fête ainsi son premier bonus offensif de la saison. Lors de la prochaine journée, Grenoble se déplacera sur la pelouse de Béziers. De son côté Montauban accueillera Colomiers. Et tentera donc de rebondir après ce coup d'arrêt en Isère.