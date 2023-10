Au bout d'une rencontre marquée par de nombreuses imprécisions techniques causées par la pluie tombant sur la pelouse synthétique du stade André-et-Guy-Boniface de Mont-de-Marsan, le Stade montois rugby l'emporte 12-7 face à Valence-Romans et enchaîne une cinquième victoire de suite. Les Damiers pensaient accrocher la victoire après la sirène, mais l'essai leur a été refusé et ils repartent des Landes avec un seul point supplémentaire dans la besace.

Ce jeudi soir, à la veille du début des demi-finales de la Coupe du monde, c'est dans des conditions So British que Mont-de-Marsan et Valence-Romans se sont affrontés sur la pelouse détrempée du stade André-et-Guy-Boniface pour le compte de la huitième journée de Pro D2. Sous un déluge infernal qui a empêché les deux formations, pourtant très offensives dans le sec, de déployer leur jeu habituel, c'est dans les fondamentaux que la bataille s'est passée. Avec plus de succès, et un brin de chance, pour les Landais, qui enchaînent donc un cinquième succès de suite.

Pourtant, le premier acte n'a pas été de tout repos pour le Stade montois rugby. Dominateurs territorialement et dans le jeu, les hommes de Patrick Milhet ne sont cependant pas parvenus à concrétiser, notamment à cause d'en-avants de Gatien Massé (8e) et de Patricio Fernandez (36e), d'une touche perdue (26e) ou d'une immense défense drômois sur sa ligne (33e). C'est ainsi, qu'après un carton jaune infligé aux piliers Christopher Talakai et Julien Royer (28e) pour enchaînement de mauvaises mêlées et une pénalité passée par Yoann Laousse Azpiazu (3-0, 14e), les visiteurs terminaient bien le premier acte.

Si bien que le Valence-Romans Drôme Rugby inscrivait un essai juste avant la sirène sur leur première vraie incursion dans les 22 mètres montois. C'est le Sud-Africain Thambelani Bholi, après avoir cassé deux plaquages, qui venait aplatir. Une réalisation, rehaussée de la transformation de Gatien Massé, qui donnait quatre longueurs d'avance aux Valentinois à la pause (3-7).

