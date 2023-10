Le rugby anglais pourrait accentuer sa révolution puisqu'une fusion entre la Premiership et l'URC serait en discussions. L'idée d'une nouvelle "coupe" impliquant certains clubs français serait également sur la table.

La Premiership est-elle en fin de vie ? Alors que l'Angleterre vibre dans l'attente de la demi-finale face à l'Afrique du Sud (samedi, 21 heures), les clubs du Royaume pourraient connaître une révolution dans les années à venir. The Telegraph rapporte que des discussions ont eu lieu avant la Coupe du monde pour lancer l'idée d'une fusion de la Premiership et de l'URC (championnat regroupant les équipes irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaines).

Plus globalement, une "plus grande collaboration" avec le Tournoi des 6 Nations et les Lions britanniques serait également à l'étude pour réduire les coûts financiers et attirer de nouveaux investisseurs. "Il y a une énergie pour créer un avenir meilleur pour le rugby de club", a déclaré l'un des principaux dirigeants de la Premiership. "Nous survivons en essayant de joindre les deux bouts, alors que si on veut vraiment développer le jeu, nous devons examiner quels formats nous sont ouverts. Que faudrait-il pour être assez courageux pour rentrer dans un nouveau monde ?".

Exeter et La Rochelle pourraient se retrouver dans une nouvelle coupe continentale. Icon Sport - Icon Sport

Une "coupe" avec des clubs français ?

Ce rapprochement entre les deux championnats mettrait un coup de massue à la Champions Cup. L'ancienne "H Cup" ressemblerait plus que jamais à cette nouvelle "super ligue" englobant les clubs du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Dans ce contexte, une solution a émergé et concerne les clubs français. Sur le modèle de la "FA Cup" de football (ou de la Coupe de France, plus près de chez nous), une "coupe" à élimination directe pourrait être lancée en y ajoutant certains clubs du Top 14. Le but ? Maintenir la différence avec la Champions Cup actuelle.

"Quand vous faites les choses correctement, comme lors de cette Coupe du Monde où vous faites affronter de très bonnes équipes contre de très bonnes équipes, avec un énorme enjeu, nous ne devrions pas avoir à attendre quatre ans pour que cela se produise. Chaque année, il devrait y avoir des matchs incroyables. En toute honnêteté, la dernière finale de Champions Cup de cette année a été incroyable, mais nous avons besoin de plus de moments comme celui-là" poursuit une source proche du dossier.