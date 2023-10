Claude Atcher, ex-directeur général du Groupement d'Intérêt Public France 2023, en charge de l'organisation de ce Mondial, avait été démis de ses fonctions pour "des pratiques managériales brutales". Celui-ci se tourne vers la justice pour déposer deux plaintes.

L'ex-patron de l'organisation de la Coupe du monde 2023 Claude Atcher a déposé deux plaintes le 9 octobre auprès du parquet de Paris. La première concerne une subornation de témoin, la seconde une violation du secret de l'enquête et abus de confiance, indique l'AFP, confirmant une information du Canard Enchaîné. L'hebdomadaire explique que l'ancien rugbyman et ses avocats reprochent à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera d'avoir mené une "intense campagne de communication", mais remettent également en cause l'authenticité des témoignages recueillis, "pas livrés de manière spontanée" et ne se reposant sur "aucun fait précis ni circonstancié". Par ailleurs, Claude Atcher a rendez-vous avec le conseil des prud'hommes le 31 octobre pour contester la rupture de son contrat avec le GIP.

Pour rappel, Claude Atcher (tout comme sa directrice de cabinet) avait été mis en cause dès le mois de juin 2022 pour "un management par la terreur", causant un "climat de travail extrêmement dégradé" et provoquant des burn-outs, démissions et crises d'anxiété à grande ampleur. La ministre des Sports s'était emparée du sujet et avait décidé de s'en remettre à l'inspection du travail. Ce n'est que le 29 août, un peu plus d'un an avant le début du Mondial, que le même Claude Atcher avait été mis à pied à titre conservatoire, comme annoncé par le ministère, le temps de l'enquête. De plus, le Parquet National financier enquêtait de son côté sur des irrégularités dans les comptes. Le principal concerné dénonçait "un acharnement judiciaire et médiatique". Il était toutefois au centre de deux enquêtes préliminaires à Paris : harcèlement moral, et trafic d'influence et corruption concernant les marchés passés, la billetterie, et les véhicules mis à disposition.