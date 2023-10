Sur les quatre quarts de finale de la Coupe du monde 2023, trois nations de l'hémisphère sud se sont qualifiées en demi. L'Angleterre est la seule nation européenne rescapée de ce week-end noir pour le rugby "nordiste".

Le ciel est tombé sur la tête des Européens. Sur les quatre nations alignées en quart de finale (France, Irlande, Angleterre et pays de Galles), seul le XV de la Rose a réussi à rallier le dernier carré. Tirage au sort, oppositions, scénarios dingues... Chaque observateur peut y aller de son explication mais le constat est criant : une fois encore, l'hémisphère sud prouve sa domination sur ses cousins du nord dès lors que la route s'élève au sommet mondial. Pourtant, les quatre "nordistes" ont tous fini premiers de leurs poules respectives et s'avançaient avec des couteaux plus aiguisés que jamais.

D'autant que l'Australie quittait pour la première fois de son histoire un Mondial dès la phase de poules. Au lendemain de France - Italie, scellant la première place des Bleus, Éric Champ revenait d'ailleurs sur l'affrontement implicite entre Nord et Sud, au micro de viàMidol. "Le Nord prend le pouvoir parce qu'il est revenu à un très bon niveau grâce aux performances de l'Irlande et de la France ces dernières années. Les Français avaient d'ailleurs réussi à battre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en novembre dernier, ce qui était une tâche très difficile il y a quelques années. Je crois que cet équilibre va perdurer, je l'espère en tout cas ! C'est une question de générations, certes les équipes du Sud sont un peu en retrait, mais attention, le Mondial se découpe en deux phases. La première, promotionnelle où on découvre les petites nations, et la deuxième avec des équipes établies au très haut niveau" expliquait l'ancien toulonnais, visionnaire sur l'approche des phases finales.

L'épique bataille entre Français et Sud-Africains n'a pas laissé la presse étrangère à court d'imagination.



En Afrique du Sud, Kolbe et Etzebeth sont levés au ciel, alors que les médias britanniques retiennent davantage la fin du rêve français.



Une nation européenne en demi-finale, comme en 1999

Cette édition traduit une tendance constante depuis 1987. Jamais trois nations de l'hémisphère nord n'ont réussi à se qualifier en demi-finale. L'histoire montre qu'en général deux équipes européennes parviennent à se hisser dans le dernier carré. C'est le cas dans sept Mondiaux. Avant le zéro pointé de 2015, notamment marqué par les claques reçues par le XV de France et l'Irlande en quart, la Coupe du monde 1999 a elle aussi été le théâtre d'un "affrontement" entre trois sudistes et une nation européenne.

Cette année-là, la France était parvenue à rejoindre la finale au prix d'un match légendaire face aux All Blacks, en demi-finale. Ce Mondial 2023 ne restera donc pas dans l'histoire pour l'Europe du rugby, alors que Clive Woodward avait annoncé que les demi-finales n'opposeraient que des "nordistes". Manqué, rendez-vous en 2027.