ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce samedi 7 octobre, nos journalistes vont longuement revenir sur le France - Italie, tout en évoquant le quart de finale qui attend les Bleus.

Et si cette Coupe du monde était destinée à une équipe du Nord ? Lors des phases de poules, la France et l'Irlande se sont admirablement imposés face à la Nouvelle-Zélande et à l'Afrique du Sud, tandis que l'Angleterre et le pays de Galles ont eux aussi terminé en tête de leur poule. D'où cette question : les nations de l'hémisphère Nord sont-elles meilleures que celles du Sud ? Dans l'émission, nous reviendrons également sur la victoire de l'Argentine et la blessure d'Antoine Dupont. Enfin, nous ferons un focus sur le match du soir entre les Fidji et le Portugal.

L'info du jour : L'Argentine élimine le Japon et file en 1/4 face aux Gallois

Le débat du jour : Nord contre Sud : à qui l'avantage ?

Face à face : Dupont doit-il jouer le 1/4 de finale ?

Focus : Objectif qualification pour les Fidjiens face au Portugal