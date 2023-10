Rory Sutherland, pilier gauche écossais, s'engage en tant que joueur supplémentaire jusqu'à la fin de la saison 2023-24 avec le club de l'Ain. Sutherland, qui vient de disputer la Coupe du monde avec le XV de Chardon, arrive avec une grande expérience au niveau international.

Rory Sutherland était en France pour la Coupe du monde, il va finalement y rester. L'international écossais vient de s'engager avec Oyonnax comme joueur supplémentaire jusqu'à la fin de la saison 2023-24. Fort de ses 31 sélections avec le XV du Chardon et ses trois caps avec les Lions Britanniques, Sutherland apportera une expérience non-négligeable dans un effectif promu cette saison en Top 14. Lors de ce mondial, le pilier gauche a disputé trois rencontres, une en tant que titulaire, contre les Tonga (45-17) et deux en tant que remplaçant contre la Roumanie (84-0) et l'Irlande (14-36).

Pur produit écossais

C'est avec son club formateur, Edimbourg, que le pilier de 116kg a commencé sa carrière professionnelle et y a passé le plus long de son temps. Au total, il y aura disputé 99 matchs entre 2014 et 2021. Avant d'effectuer quelques piges mitigées à Worcester (14 matchs) puis à l'Ulster (12 matchs), son dernier club. Oyonnax, actuel 12e de Top 14, voit donc arriver un joueur d'expérience qui a encore beaucoup à donner. Il rencontrera ses nouveaux coéquipiers le lundi 23 octobre à 6 jours de la reprise du championnat et de Toulon - Oyonnax.