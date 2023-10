Alors que l'on annonçait un banc Springbok en 6-2, voilà que Jacques Nienaber propose un 5-3. Pour une fois, il n'a d'ailleurs pas livré sa compo 48h à l'avance. Coup de poker ou aveu de faiblesse ? On en parle.





L'Afrique du Sud défie le XV de France avec une composition surprenante. Habitué à dévoiler son équipe en milieu de semaine, Jcaques Nienaber a cette fois choisi de donner son XV de départ vendredi, soit deux jours avant le quart de finale titanesque qui attend ses hommes face aux Bleus. Dès lors, le staff des champions du monde est-il moins serein qu’à l'accoutumée ?

Ou cette stratégie fait-elle partie d'un grand bluff orchestré par Nienaber et Rassie Erasmus, le directeur du rugby sud-africain ? Nos journalistes s'interrogent en tout cas sur le choix d'aligner Faf de Klerk et Handré Pollar sur le banc, eux qui ont davantage des profils de gestionnaire à l’opposé de Cobus Reinach et Manie Libbok. Autre choix marquant, Lukhanyo Am ne débutera pas la rencontre, lui qui a été rappelé en cours de Mondial par le staff.

Avec Vincent Franco, Nicolas Augot et Théophile Arlet

Réalisation de Baptiste Barbat.