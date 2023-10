Le match a bien commencé pour les Français. Le capitaine Antoine Dupont a remporté le toss !

Peut-être a-t-il travaillé cela durant ces semaines de convalescence après sa fracture maxillo-zygomatique ? En tout cas, Antoine Dupont a soigné son retour comme capitaine de l'équipe de France. Avant le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, le demi de mêlée a remporté le toss réalisé par l'arbitre de cette rencontre, le Néo-Zélandais Ben O'Keefe, face au capitaine de l'Afrique du Sud, le troisième ligne et futur joueur du Racing 92 Siya Kolisi. Le joueur du Stade toulousain ayant choisi le camp, c'était donc l'option privilégiée par le staff du XV de France en cas de victoire lors du pile ou face. Les Sud-Africains donneront donc le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe du monde au sommet entre les champions du monde en titre et les Français, qui font partie de leurs plus sérieux challengers.