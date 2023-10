L'entraîneur du pays de Galles a reconnu les mérites de l'Argentine mais a reparlé de la sortie sur blessure de M.Peyper. Il a aussi parlé du non-carton de Guido Petti.

Quelle est votre première analyse après cette défaite en quart de finale ?

Je suis déçu, bien sûr ! Nous nous inclinons au terme d’un match rugueux et physique, je ne veux pas enlever son mérite à l’équipe d’Argentine. Disons que nous n’avons pas joué notre meilleur rugby. Je me dis avec un peu de recul qu’on aurait dû davantage conserver le ballon.

Est-ce facile de vivre un remplacement d’arbitre ?

M. Peyper avait bien le contrôle du match. Nous le comprenions bien, ça se passait bien. Après, ce n’était plus vraiment la même chose, sa sortie a changé quelques trucs, même si je n’ai pas de critiques à formuler envers M. Dickson. Ce fait de jeu fut perturbant pour nous. Nous les entraîneurs aimons bien anticiper ce que tel ou tel arbitre recherche, ça fait partie de la préparation d’un match.

Vous aviez le match en main et on a eu le sentiment que la situation s’inversait rapidement. Pourquoi ?

Peut-être qu’il nous a manqué des pénalités à certaines occasions.

Que pensez-vous de la charge de Guido Petti non sanctionnée sur Nick Tompkins juste avant l’essai de Sclavi ?

Il sera intéressant de voir ce que dira le panel sur cette décision arbitrale. Les arbitres ont estimé que Nick est tombé vers l’avant et qu’il n’y avait pas de jeu déloyal. Je vais revoir cette action tranquillement, mais je pense qu’il y avait au moins une pénalité, sans parler de carton.

De la même façon, Dillon Lewis nous a semblé avoir les mains sur le ballon assez longtemps juste avant que les Argentins marquent leur essai décisif. Ça aurait pu être un grattage. Mais ces choses arrivent au cours d’un match, c’est comme ça.

Qu’est-ce que l’Argentine avait de plus que vous ce soir ?

Ils nous ont imposé un jeu très physique. Ils ont peut-être été supérieurs sur ce plan-là. Ils nous ont poussés à des fautes de discipline. Après, nous avons manqué quelques opportunités, notre objectif était de nous créer beaucoup de situations, on en a eu quelques-unes. Mais l’adversaire était très rude et très physique. Pour la battre, il aurait fallu sans doute tout mettre au fond. Même au pied.

C’était les adieux de Dan Biggar aujourd’hui. Qu’en pensez-vous ?

Bravo à lui, il a connu une énorme carrière avec un esprit de compétition hors du commun. Je pense qu’il a pris la bonne décision au bon moment en ce qui le concerne. Mais derrière lui, arrivent des jeunes qui ont un grand potentiel.

Quel bilan tirez-vous de cette Coupe du Monde ?

J’ai la sensation d’avoir beaucoup travaillé et d’avoir constitué un groupe. Nous sommes arrivés à un certain stade, mais ça s’est arrêté ce soir, alors que nous avons longtemps mené, la déception est donc de taille. Sur la Coupe du monde en général, je suis assez fier de mes joueurs, je pense aux beaux essais qu’ils ont su marquer. Je pense que ça veut dire quelque chose.

C’était étrange ces numéros de maillot qui s’effilochaient ...

Sur ça, je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire. J’ai vu comme tout le monde ces problèmes de flocage. C’était bizarre, et étrange, ça aura marqué cette rencontre.

Avez-vous des regrets sur l’interception de Nicolas Sanchez au détriment de Sam Costelow ?

On comptait bien capitaliser sur cette dernière action et puis soudain, elle a tourné en faveur de l’adversaire. Non, je ne veux pas m’attarder là-dessus. C’est le genre de choses qui arrive même aux meilleurs joueurs et Sam a un bel avenir devant lui croyez-moi.

Quid de votre situation personnelle. On dit que votre contrat s’arrêtait à la fin de la coupe du Monde. Que pouvez-vous nous dire ?

Je ne sais pas trop ce que prévoyez mon contrat. Je vais bien le lire. Je ne pense pas qu’il stipule exactement ce que vous décrivez. Mais si la fédération galloise ne veut plus de moi. Nous allons entrer en discussion.