Au stade Georges-Pompidou, ce vendredi soir, Valence-Romans n'a fait qu'une bouchée de Rouen 34 à 7 et fait son retour dans le top 6 de Pro D2 avec ce succès bonifié. Les hommes de Sébastien Tillous-Borde n'ont pas fini de douter après ce cinquième match consécutif sans la moindre victoire.

Quelle nouvelle prestation des Valentinois à domicile ! Si, hors de leurs bases, les Damiers ne sont toujours pas parvenus à inscrire le moindre point, au stade Georges-Pompidou, les joueurs de Fabien Fortassin ont encore prouvé qu'ils étaient bien parmi les meilleures équipes du championnat à la maison.

C'est la fin du match ! Les Damiers remportent ce match sur le score de 34 à 7 ! Pompidou reste de nouveau invaincu pour la quatrième fois consécutive de la saison !



Et même si on pouvait imaginer que cette défaite à Vannes du week-end dernier avait peut-être atteint les Drômois, c'était sans compteur sur leur très belle réaction d'orgueil.

Si le premier quart d'heure est plutôt équilibré, avec un essai refusé à Baptiste Mouchous pour un écran de son pilier Antoine Fournier côté rouennais (3-0, 11'), les Damiers peuvent compter sur l'efficacité au pied de leur demi d'ouverture Lucas Meret (à 6/6 ce soir) pour prendre un premier avantage (6-0, 15').

Mais, comme souvent, Valence-Romans parvient à faire sauter le verrou. Rouen enchaîne les fautes et ne peut plus contenir les assauts de leurs adversaires. Et Charles Bouldoire, à la conclusion d'une superbe action collective, vient aplatir le premier essai de la rencontre (13-0, 26').

À 15 contre 14, avec le carton jaune de Tienie Burger dans la foulée, le rouleau compresseur valentinois se chargera du reste. Charles Bouldoire, encore lui, casse trois plaquages pour servir sur un plateau Mosese Mawalu, qui inscrit son sixième essai de la saison en six matchs (20-0, 29'). Le début d'une soirée en enfer pour les Normands.

Une nouvelle soirée à oublier pour Rouen

Si la reprise avait été dure pour les Lions, après une large défaite sur leur terrain contre Biarritz 46 à 13, le bilan commence à faire lourd pour les hommes de Sébastien Tillous-Borde. Encore une fois dépassés dans tous les secteurs de jeu, les Rouennais n'ont rien pu faire face à assauts répétés des Valentinois.

À l'image de ce troisième essai dès le retour des vestiaires, synonyme de bonus offensif pour les locaux, par l'intermédiaire de leur autre ailier, Adam Vargas (27-0, 50'). La fête sera même encore plus belle après la nouvelle percée de Ben Neiceru, encore convertie par le pied de Lucas Meret (34-0, 66').

Les Lions parviendront tout de même à sauver l'honneur en toute fin de match, grâce à Maxime Sidobre (34-7, 79'), mais les visages étaient surtout abattus après cette nouvelle déconvenue. Avec ce cinquième match d'affilée sans la moindre victoire, les Rouennais restent lanterne rouge de cette Pro D2 avec 8 petits points, et tenteront de se racheter face à Brive mercredi prochain en match d'ouverture de la huitième journée.

Pour Valence-Romans, à l'inverse, la joie était de mise pour les joueurs de Fabien Fortassin, qui sont toujours invaincus à domicile. Les Damiers remontent au quatrième rang du championnat avec 19 points, et se rendront à Mont-de-Marsan pour tenter de confirmer cet excellent début de saison pour le promu.