Pro D2 : Avec ses Portugais, Béziers se fait peur mais bat Colomiers

En tête à la pause (20-7), les hommes de Pierre Caillet ont subi le retour des Columérins dans le second acte. Bien aidé par sa charnière expérimentée, Marques-Nanaï Williams, et sa fusée, Costa Storti, Béziers assure l'essentiel (26-22) et bascule dans le Top 10.

Ils étaient à égalité parfaite au coup d'envoi de ce match. Trois défaites en déplacement, pour un nul et deux victoires à la maison. Forcément, la rencontre s'annonce indécise sur la pelouse de Raoul-Barrière, où Colomiers a fait le tour de force de s'imposer la saison dernière.

Made in Portugal

Les Biterrois s'en souviennent forcément, et décident de démarrer fort cette partie. Ses internationaux portugais sont de retour et ils le font rapidement savoir. Sur une percée de son ouvreur, Tim Nanaï-Williams, suivi par un bon relais de Samuel Marques, c'est Raffaele Costa Storti qui termine le travail en bout de ligne (6e, 7-0). Alors qu'ils étaient rentrés seuls, sous les acclamations du public et avec l'hymne national portugais en fond sonore, les internationaux sont à nouveau ovationnés. Ça commence fort pour Béziers.

Dans la droite lignée de ses trois dernières sorties, l'ASBH produit du jeu. À la baguette, la charnière de vétérans dicte le tempo et n'hésite pas à envoyer du jeu. Sympa pour les spectateurs, mais pas vraiment suivi d'effet au tableau de marque. Pire, sur une contre-attaque rondement menée, et après une course héroïque de Janse Roux, Colomiers signe son retour (29e, 10-7).

Colomiers ne se fait pas oublier

Un dernier effort de Nanaï-Williams, en solitaire, permet aux rouges et bleus de rentrer au vestiaire avec un avantage conséquent (40, 20-7). Utile pour la suite.

En quête d'un résultat significatif, les protégés de Julien Sarraute ne s'avouent pas vaincus pour autant. Privés de munitions pendant les quarante premières minutes, ils font subir aux Biterrois ce qu'ils ont vécu. Au fil des minutes, le jeu se met en place. Les lancements sont plus huilés et c'est dans le combat frontal, au centre du terrain que la Colombe veut marquer son adversaire. Les locaux se montrent appliqués en défense, trop peu sanctionnés pour offrir des munitions à Thomas Girard.

Après vingt minutes de défense, Samuel Marques récompense une rare incursion de ses nouveaux coéquipiers (63e, 23-7). Pour autant, les visiteurs continuent leur travail. Alors que Pierre Caillet a vidé son banc, aux abords de la 50e minute de jeu, les remplaçants tardent à se mettre au diapason.

Une fin de match sous tension

En face, malgré les nombreuses pénalités qu'ils offrent aux Héraultais, Colomiers parvient à inscrire deux essais par Simutoga (65e, 23-12) puis Ponpon (72e, 23-19).

Comment souvent entre ces deux équipes, la fin de partie est tendue. La pièce semble pouvoir basculer des deux côtés après le retour columérin.

À la 80e minute de jeu, Colomiers est derrière (26-19). Une ultime pénalité est sifflée, sur les quarante mètres biterrois. Alors que faire ? Julien Sarraute décide pour ses hommes, en mode Guy Novès il indique les trois points. Son buteur s'exécute. Revenue de loin, la Colombe tient son bonus défensif (80e, 26-22).

Au classement, les Biterrois prennent ce soir trois longueurs d'avance sur leur vis-à-vis du jour. Et pourront se satisfaire du retour de leurs internationaux portugais. Un certain vétéran comme demi-de-mêlée. Et une flèche sur son aile. Le troisième homme de l'aventure, Chico Fernandes, était bien là, au Stade Raoul-Barrière, mais comme porteur d'eau. À l'image de ses deux copains, son retour pourrait faire du bien.