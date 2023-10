Brive arrache un succès bonifié contre Grenoble et intègre le Top 6

Pro D2 - Sans solution à l'extérieur, mais toujours invaincu à domicile, le CA Brive Corrèze a enchaîné un quatrième succès à domicile, ce vendredi soir face au FC Grenoble (38-26). Les Coujours se sont fait peur plus d'une fois, mais ont profité de la maladresse iséroise pour s'imposer, avec le bonus offensif en prime. Les accrochages entre joueurs ont été nombreux, et il y aura de la casse dans les deux camps.

Les bilans des deux équipes avant la rencontre laissaient augurer du résultat de ce vendredi soir, entre Brive et Grenoble. Tous deux invaincus à domicile et sans victoire à l'extérieur, et ce sont logiquement les locaux qui se sont imposés (38-26) dans leur stade Amédée-Domenech. La rencontre a été très accrochée, avec de l'indiscipline dans les deux camps, et ce sont les Corréziens qui ont été plus réalistes ce soir. Grâce à ce succès à cinq points, ils prennent la 6ème place de Pro D2.

Démarrer fort et prendre les devants

Dès le début du match, la tension s'est fait ressentir entre deux équipes de milieu de tableau, mais qui visent la montée en Top 14. Brandon Nansen mettait un coup d'épaule à Johnson et provoquait une échauffourée, avant d'écoper d'un carton jaune (6ème). Brive profitait de cette supériorité numérique pour lancer une très longue séquence de possession. Dix temps de jeu avant que Johnson n'envoie Mathis Ferté aplatir en coin (7-0, 9ème). Avantage de courte durée, car Farnoux relançait à la main après un dégagement d'Olding. Sam Davies feintait le jeu au large avant de trouver l'intervalle et concrétiser l'action (7-0, 15ème).

Ferté redonnait ensuite l'avantage à son équipe. Pas sur son débordement côté droit, car son coup de pied à suivre était trop long et sortait en renvoi d'en-but. Renvoi joué vite par Grenoble, mais dans la précipitation, et il ne faisait pas les cinq mètres réglementaires. Mêlée pour Brive, et la combinaison des arrières envoyait l'ailier droit s'offrir un doublé (12-7, 23ème). Grossière erreur des Grenoblois, qui réagissaient en prenant l'avantage par deux pénalités de Davies (12-13, 33ème). Mais Brive était plus efficace. Après une touche dans les 22m bien exécutée, le surnombre était créé et Laranjeira jouait la sautée pour Georges Shvelidze, qui résistait à deux plaquages pour marquer (17-13, 36ème).

