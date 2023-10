Rabah Slimani va poursuivre l'aventure à Clermont une saison de plus. Selon nos informations, le pilier droit international et le club auvergnat se sont accordés pour un nouveau contrat.

Nouvelle prolongation à venir pour Clermont. Après Sébastien Bézy, Lucas Dessaigne et probablement Alex Newsome, Rabah Slimani va lui aussi rester en Auvergne. En fin de contrat cette saison, le pilier droit international devrait s'engager pour une année de plus avec l'ASM, selon nos informations. Rabah Slimani a posé ses valises à Clermont en 2017 en provenance du Stade français, son club formateur. Titularisé à trois reprises en début de championnat, le champion de France 2015 est un leader du vestiaire auvergnat et a notamment tenu le côté droit de la mêlée clermontoise, devant Cristian Ojovan qui se remet d'une blessure à la main.

Le chantier des prolongations se poursuit

La prolongation de Slimani s'inscrit dans une course contre-la-montre pour l'ASM. Le club jaune et bleu espère en effet sceller le sort de ses dix-neuf joueurs en fin de contrat d'ici à la mi-novembre, soit via des départs ou des prolongations. Parmi eux, plusieurs jeunes promesses de l'effectif auvergnat arrivent au terme de leur bail, comme Killian Tixeront, Giorgi Beria ou Daniel Bibi Biziwu. Déjà à flux tendu concernant les JIFF cette saison, Clermont pourrait accélérer sur ces dossiers dans les prochaines semaines, d'autant que les trois joueurs cités sont courtisés par d'autres clubs français.