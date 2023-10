Ce dimanche soir, les Portugais ont fait chavirer le Stadium de Toulouse avec une victoire historique. Portés par des milliers de supporters, les loups ont signé la première victoire de leur histoire en Coupe du monde.

Il y a quelques semaines, le troisième ligne portugais Joao Granate déclarait ceci : "Nous sommes très bien accueillis partout où nous allons, que ce soit à l’hôtel, à l'entraînement ou au stade. Cette ferveur est une fierté et elle fait du bien à notre ego. C’est un peu comme si nous étions à la maison."

Difficile de contredire le flanker lusitanien après avoir assisté à cet historique Fidji - Portugal. Trois heures avant le coup d'envoi, il étaient déjà nombreux à gambader sur le parvis du Stadium de Toulouse vêtus de rouge et de vert. Sur leurs visages, des sourires, comme si leurs protégés avaient déjà réussi leur Coupe du monde en accrochant la Géorgie. Mais à ce moment-là, personne n'était encore au courant qu'un match historique allait se jouer dans l'antre haut-garonnais.

L'hymne portugais, premiers frissons

Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à s'être amassés dans les tribunes du Stadium de Toulouse. Et c'est au moment des hymnes où les premiers frissons sont apparus. Quelques secondes d'un autre temps, où quinze hommes en rouge en ligne sur le terrain n'ont fait qu'un. Impossible de ne pas être transcendés après ça...

Le capitaine portugais a avoué sa fierté en conférence de presse : "Quand on arrive ce dimanche et qu'on voit tout ce peuple derrière nous, ça nous touche et c'est très intense à vivre. Se dire qu'on est les premiers à avoir offert une victoire à nos supporters, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce que j'ai dit à mes coéquipiers dans le vestaire après le match."

Quelques secondes plus tard, Samuel Marques a tapé le coup d'envoi. Depuis le tribunes de presse, ce qui marquait le plus est la confiance rapidement enmagasinée par les "aficionados" lusitaniens. Comme s'ils avaient rapidement senti qu'un coup était jouable.

Au fil de la rencontre, le niveau sonore n'est pas redescendu, bien au contraire. Les tribunes ont explosé une première fois sur l'essai de Costa Storti en début de seconde période, avant de se relever une deuxième fois à la 51ème minute et la réalisation de Francisco Fernandes.

L'essai de Marta, avant la véritable explosion

C'est finalement au moment où on y croyait le moins que les Portugais ont offert le plus de joie aux leurs. Il ne restait que trois petites minutes à jouer quand Marta a marqué. Les drapeaux ont alors pu voler des dizaines de secondes, jusqu'au coup de sifflet final.

Quand le demi d'ouveture lusitanien, Jeronimo Portela, a catapulté le ballon dans les tribunes, le temps s'est arrêté. L'ensemble du groupe portugais a alors envahi la pelouse. L'émotion était bien évidemment de la partie, notamment pour Samuel Marques et Mike Tadjer, deux des patrons de la sélection, qui jouaient leur dernier match avec le Portugal ce dimanche.

Pendant plusieurs minutes, les loups se sont sautés dans les bras, ont pleuré tous ensemble, et ont profité comme il se doit de cette victoire historique. C'est ensuite sur le parvis du stade que les festivités se sont poursuivies. Impossibles à arrêter, les supporters lusitaniens ont célébré le succès des leurs pendant plus d'une heure. Un membre du staff portugais a d'ailleurs distribué quelques bières aux plus patients, avant de se faire rappeler à l'ordre.

Toulouse, comme un symbole

La ville rose réussit bien aux Portugais. En 2007, c'est déjà sur cette pelouse du Stadium qu'ils avaient récolté le premier point de leur histoire face à la Roumanie. En 2023, c'est en Haute-Garonne qu'ils ont réussi à accrocher la Géorgie pour signer un match nul.

Et en ce 8 octobre, c'est toujours à Toulouse qu'ils ont écrit l'histoire en s'offrant les Fidji. Le Portugal et Toulouse, c'est une belle histoire d'amour.