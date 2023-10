TF1 retransmettra la prochaine Coupe du monde féminine, en 2025, ainsi que le WXV, la nouvelle compétition regroupant les meilleures nations mondiales, qui débutera fin octobre 2023.

Le rugby féminin poursuit sa mue sur la Une. TF1 diffusera la Coupe du monde 2025, en Angleterre, ainsi que le WXV, la nouvelle compétition de rugby féminin regroupant les meilleures nations mondiales. La première édition se tiendra d'ailleurs fin octobre, où la France affrontera la Nouvelle-Zélande (21 octobre), l'Australie (28 octobre) et le Canada (4 novembre). Julien Millereux, directeur des sports de TF1 s'est félicité de ce nouvel accord, dans un communiqué publié via World Rugby.

"L'acquisition de cette compétition réaffirme notre engagement en faveur du rugby et plus largement du sport féminin. Nous sommes ravis de proposer aux téléspectateurs français ce tournoi d'élite qui, nous en sommes convaincus, sera l'un des tournois sportifs marquants de 2025".

Très fier de pouvoir proposer la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025 en exclusivité sur les antennes du @GroupeTF1 qui sera l’un des évènements majeurs de l’année @FranceRugby @worldrugby



Avec l’UEFA Euro féminin, 2025 sera résolument une grosse année sport sur nos antennes! pic.twitter.com/qY7WTOIX2d — Julien Millereux (@millereux_j) October 5, 2023

World Rugby et TF1 main dans la main

Alors que la Une diffuse actuellement les meilleurs matchs de la Coupe du monde masculine, TF1 va donc poursuivre son engagement vers le rugby féminin, après avoir déjà diffusé l'édition 2022. Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby, est enthousiaste à l'idée que TF1 reste aux côtés du rugby féminin.

"Au cours d'un remarquable partenariat sur le long terme, TF1 a démontré qu'elle partageait notre vision et nous sommes donc ravis d'offrir aux téléspectateurs français une Coupe du Monde de Rugby élargie et les débuts du WXV, deux moments importants pour le sport, grâce à la programmation et à la promotion de qualité de TF1".