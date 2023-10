Après la victoire des Tonga face aux Roumains, le groupe B est terminé. L'heure du bilan est donc venue dans la poule de la mort. Les Irlandais ont été impressionnants sur leurs quatre matchs, alors que les Roumains ont été en grande difficulté...

Les voyants sont au vert pour l'Irlande

Le XV du Trèfle a été impressionnant sur cette première partie de compétition ! Après des succès faciles contre la Roumanie et les Tonga, l'Irlande a terminé sa phase de poules en jouant les deux matchs les plus importants pour la qualification. D'abord face à l'Afrique du Sud, où les joueurs d'Andy Farrell ont mis une intensité folle pour venir à bout des tenants du titre. Après une semaine de repos, les Irlandais devaient valider leur qualification face aux Écossais. C'est chose faite. Ils ont pris le contrôle du match dès le début et ont harcelé leurs adversaires, qui ont vite craqué. Les vainqueurs du dernier Tournoi des 6 Nations ont été impressionnants de sérénité, sûrs de leur force, et font peur au monde entier !

Classement de la poule B Midi Olympique

Les Sud-Africains au presque parfait

Les Springboks ont quasiment tout bien fait... La première place du groupe B s'est jouée sur des détails, comme les coups de pied manqués par Manie Libbok face à l'Irlande. Ce revers leur a coûté la première place de la poule. Car sur les autres matchs, ils ont été solides. Ils ont dominé l'Écosse lors de leur première sortie, avant d'étriller la Roumanie et de battre avec sérieux des Tongiens entreprenants. Les Sud-Africains ont été très solides sur leurs premières rencontres de la compétition et cela ne sera pas un cadeau pour les Bleus...

Cruel pour l'Écosse

Cette Coupe du monde aura un goût amer pour l'Écosse, troisième de la poule B et donc éliminée dès les poules. Les Écossais ont proposé deux festivals offensifs, face aux Roumains et aux Tongiens, où leurs trois-quarts ont fait plaisir à voir jouer. Mais ils n'ont pas réussi à atteindre les phases finales à cause d'une poule extrêmement relevée. Dominés physiquement par les Sud-Africains lors de leur entrée en lice, les coéquipiers de Finn Russell ont été, en revanche, dépassés une grande partie du match contre l'Irlande. Comme en 2019, le Mondial du XV du Chardon s'arrête dès les poules.

Les Tonga en demi-teinte

Malgré le renfort de joueurs du pedigree de Pita Ahki ou de Malakai Fekitoa grâce à la nouvelle législation de World Rugby, les Tongiens n'ont pas réussi à jouer les trouble-fête dans cette poule. Ils ont été largement battus par l'Irlande et l'Ecosse. Les Tonga se sont plaints de ne pas jouer davantage contre des nations dites du tiers 1. Leur montée en puissance et leur bonne performance contre les Sud-Africains peuvent leur donner raison. Mais ils ont eu du mal à battre les Roumains, plus faibles sur le papier, lors de leur dernière rencontre.

Le chemin de croix des Roumains

-255 de différence. Cette statistique veut tout dire de la Coupe du monde des Roumains. Ils ont eu la malchance de tomber dans un groupe très relevé, ce qui ne leur a pas permis d'obtenir le moindre point. Pays où le rugby est délaissé, la Roumanie a fait avec les moyens du bord. Mais ils sont sortis par la grande porte avec une belle performance face aux Tongiens.